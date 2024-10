Alessandra Drusian e Fabio Ricci, chi sono i Jalisse: il successo a Sanremo 1997

Alessandra Drusian e Fabio Ricci dal 1994 sono diventati per tutti i Jalisse, il duo musicale italiano che oggi pomeriggio sarà ospite nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1. Lui classe 1965, lei 1969, Fabio e Alessandra si incontrarono per la prima volta nello studio di una casa discografica nel 1990; fu solo la prima tappa di un processo che successivamente li portò a decidere di lavorare insieme nel 1992 e, due anni dopo, a fondere le proprie carriere con la nascita dei Jalisse.

Il duo raggiunse l’apice della propria carriera inevitabilmente nel 1997, anno in cui vinsero il Festival di Sanremo nella categoria Big con il brano Fiumi di parole: un successo per certi versi inaspettato, considerando che si presentarono all’Ariston da sconosciuti e con un brano che fu accusato di plagio e che scatenò non poche polemiche. Nello stesso anno, sempre con Fiumi di parole, parteciparono anche all’Eurovision Song Contest a Dublino e pubblicarono il loro disco di debutto Il cerchio magico del mondo.

Con Il cerchio magico del mondo i Jalisse non riscossero il successo sperato in Italia ma, forti anche del quarto posto ottenuto all’Eurovision, intrapresero una tournée all’estero che toccò anche gli USA e il Canada. Dopo il successo a Sanremo, tuttavia, Alessandra Drusian e Fabio Ricci non ebbero più l’occasione di ripresentarsi al Festival e di gareggiare tra i Big: dopo la vittoria del 1997, infatti, si candidarono per ben 27 volte, una ad anno, ma per 27 volte furono esclusi. Solo quest’anno, nel febbraio 2024, il duo è tornato nuovamente a calcare il palco dell’Ariston seppur in veste di ospiti con la loro Fiumi di parole.

La coppia però non demorde, come rivelato in un’intervista a Uno Mattina in Famiglia dello scorso mese: “Noi ci ripresenteremo ovviamente, non rompiamo questa tradizione. Però partirà questo tour internazionale legato all’Eurovision Song Contest, andremo anche in Australia, quindi una bellissima tourne internazionale”.