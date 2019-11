Alessandra Drusian è Marcella Bella/ Una prova per le sue corde (Tale e Quale Show)

Alessandra Drusian imiterà Marcella Bella per la finale di Tale e Quale Show 2019 Il Torneo

Alessandra Drusian ci proporrà l’imitazione di Marcella Bella per l’ultima puntata di Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo: questa sera ci sarà anche l’intervento della cantante siciliana? Impossibile riuscire a indovinare quale brano canterà in studio la voce femminile dei Jalisse, data la vastità del repertorio della Bella, composto di pietre miliari come Montagne verdi o Io domani, con cui ha vinto, a pari merito con Mia Martini, il Festival di Sanremo del ’73. Di scelta insomma ce n’è davvero tanta e la Drusian potrebbe mettere ancora più in mostra tutte le proprie qualità canore. Soprattutto dopo che ha dimostrato di essere una delle rivelazioni della musica italiana ed essere riuscita persino ad accantonare le famose polemiche del passato scoppiate in seguito alla vittoria dei Jalisse al Festival di Sanremo. “Bene… e adesso cosa ci inventiamo? Carla ha sempre una formula magica giusta per il Marcella Bella Look… venerdì magicamente apparirà”, scrive intanto la concorrente sui social, mostrando in modo parziale la parrucca che indosserà per la serata di oggi. A meno di 24 ore dalla sua esibizione, la voce dei Jalisse ci regala uno dei suoi pensieri rispetto alla prossima trasformazione: “Un viaggio dal mio amato Veneto per incontrare la passionalità e i profumi della sua meravigliosa Sicilia… e con quale canzone affronterò questa avventura?”. Non ci resta che scoprirlo, con la certezza che sarà uno dei nuovi successi di Alessandra.

Alessandra Drusian: quarto posto con Shirley Bassey

Solo il quarto posto per Alessandra Drusian, che la scorsa settimana a Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo ci ha proposto la sua versione di Shirley Bassey. La canzone scelta è stata Goldfinger, celebre anche perchè parte della colonna sonora del capitolo omonimo della saga dedicata a 007. Voce magnifica come sempre e un vestito ricco di piume e così giallo da bucare lo schermo. “Voce stupenda, costumi stupendi, gestualità perfetta. Secondo me lei ha la voce un po’ più scura, solo questo”, ha detto Loretta Goggi. “Io penso che lei fosse preoccupata di cantare in inglese, però in realtà c’è una vocalità straordinaria. L’acuto finale è strepitoso”, ha detto invece Rita Pavone. “Sono in pochi che riescono a fare quest’interpretazione”, ha aggiunto il giudice ospite Nino Frassica. “Sono d’accordo con Loretta”, ha sottolineato invece Vincenzo Salemme, “la voce di Shirley Bassey… ha la voce più scura. Ti riesce bene quando vai sul ritornello, ma poi si schiarisce molto e perde la somiglianza”. Sulla stessa linea anche Giorgio Panariello: “Mi ha fatto un certo effetto sentire questa canzone, siccome hanno proposto a me di fare 007… brava, complimenti, forse sono d’accordo anche io sulla sicurezza della voce”.

