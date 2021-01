Alessandra Martines, chi è?/ Dal boom di Fantaghirò al grande schermo (Domenica In)

CHI È ALESSANDRA MARTINES

Alessandra Martines oggi, domenica 31 gennaio 2021, sarà protagonista del classico appuntamento con Domenica In. L’attrice e scrittrice si racconterà a tutto tondo ai microfoni di Mara Venier, dalla carriera su piccolo e grande schermo alla vita privata, che spesso ha fatto parlare i settimanali specializzati.

L’amore per l’arte, condiviso del resto con le cugine di secondo grado Carla Bruni e Valeria Bruni Tedeschi, è scoppiato fin da piccola: Alessandra Martines infatti a cinque anni si è al Conservatorio nazionale superiore di musica e danza di Parigi, accumulando una grande esperienza soprattutto nel mondo della danza. L’esordio come ballerina all’Opera di Zugiro è arrivato ad appena 15 anni, mentre tre anni più tardi è entrata a fare parte del New York City Ballet di George Balanchine. Segnaliamo inoltre le avventure al Teatro dell’Opera di Roma e al Teatro Verdi di Trieste.

ALESSANDRA MARTINES A DOMENICA IN

Negli anni Ottanta Alessandra Martines ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della recitazione, pensiamo alle sue apparizioni in Saremo felici di Gianfrancesco Lazotti, Sinbad of the Seven Seas di Enzo G. Castellari o nel film tv Passi d’amore di Sergio Sollima.Il grande exploit è arrivato all’alba degli anni Novanta, per la precisione del 1991: Alessandra Martines è stata contattata da Lamberto Bava per un ruolo da protagonista nella serie tv Fantaghirò, dove recita al fianco di Kim Rossi Stuart. Un’interpretazione che le è valso un Telegatto. Senza dimenticare il mondo del cinema: l’artista capitolina ha avuto la possibilità di lavorare con Claude Lelouch, in numerose occasioni, oppure pensiamo alle collaborazioni con Gabriele Salvatores e Jean Becker. L’ultima apparizione sul grande schermo risale al 2016 nel film L’araigneè Rouge di Franck Florino.



