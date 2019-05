ALESSANDRA, MIGLIORE AMICA FRANCESCA DE ANDRÈ/ “Giorgio ti ha tradita, meriti di più”

La nuova puntata del Grande Fratello 16 ha inizio ancora una volta con Francesca De André e la vicenda del tradimento di Giorgio Tambellini. Barbara d’Urso torna sul famoso audio del tradimento e le spiega: “In quel messaggio audio, che noi abbiamo sentito e risentito, ci sono dettagli sessuali molto espliciti. Abbiamo preferito non farti ascoltare proprio il suo messaggio, visto che in un momento di rabbia potresti ripeterli a qualcuno e capisci ceh non lo posso permettere su Canale 5”. Ecco che però fa il suo ingresso Alessandra, la migliore amica di Francesca che le conferma tutto e le spiega per sommi capi. “Sei una persona intelligente, lo puoi capire cos’è accaduto. Noi eravamo a cena in tre, io sono andata via prima perché poi dovevo lavorare. È rimasto lì da solo. L’altra l’ha conosciuta lì, quando è rimasto da solo. All’inizio mi ha negato tutto, poi in un audio mi ha confermato tutto”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ALESSANDRA, MIGLIORE AMICA DI FRANCESCA DE ANDRÈ, AL GF

Nella Casa del Grande Fratello 16, Francesca De André sta per affrontare dei momenti davvero molto complicati. In Casa sta per entrare il fidanzato (o quasi ex) Giorgio Tambellini, ma non sarà l’unico ad essere lì per lei. Al Grande Fratello, in attesa di poter fare il suo ingresso, c’è Alessandra. Lei è la migliore amica di Francesca De André nonché in possesso del famoso messaggio audio che confermerebbe il tradimento di Giorgio. Infatti, il fidanzato avrebbe raccontato proprio con un audio quanto accaduto con l’altra donna. Audio che Francesca vorrebbe ascoltare ma che per lei ha ascoltato invece sua sorella Fabrizia, confermandole tutto. Alessandra attende di fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello mentre Barbara d’Urso in studio spiega cosa sta per accadere.

ALESSANDRA ENTRA NELLA CASA PER FRANCESCA DE ANDRÈ

“Alessandra è la migliore amica di Francesca De André e testimone del tradimento di Giorgio Tambellini” spiega Barbara d’Urso all’inizio della nuova puntata del Grande Fratello 16. Alessandra entrerà nella Casa per spiegare all’amica e anche a tutto il pubblico di Canale 5 cosa è accaduto fuori tra il suo fidanzato Giorgio e la ragazza con la quale è stato paparazzato fuori da un locale. A lei farà ascoltare, con grande probabilità, il messaggio audio che pare abbia proprio la voce di Giorgio che conferma di essere stato con un’altra. Fatto sta che anche Giorgio sarà in casa, creando una situazione molto complicata per Francesca De André. Come andrà a finire questa vicenda?



