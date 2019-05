Giorgio Tambellini, ex Fidanzato Francesca De Andrè/ “Posso perdonarlo, ma non…”

Giorgio Tambellini sarà ancora al centro della nuova puntata del Grande Fratello 16? Dopo il presunto tradimento con una misteriosa ragazza mora, le cui immagini hanno fatto il giro dei principali settimanali di gossip, Tambellini ha deciso di prendersi una pausa da Francesca De Andrè, affidando la sua decisione a un comunicato sul suo profilo ufficiale. Nell’apprendere la notizia, la figlia di Cristiano ha manifestato l’intenzione di lasciare il suo posto nel reality, ma a farla desistere sono state le parole materne di Barbara D’Urso, che le ha chiesto di non mandare a monte un’esperienza irripetibile per correre dietro a un uomo che non merita le sue lacrime. Oggi Francesca De Andrè sa di aver preso la decisione più giusta; tuttavia, in un recente confronto con Vladimir Luxuria, ha ammesso che mai e poi mai, quella sera, avrebbe rinunciato al reality per correre dietro al suo fidanzato. La concorrente ha parlato in particolare di “contratto, regolamento e opportunità”, aggiungendo inoltre che in questa decisione il suo flirt con Gennaro non avrebbe avuto alcun peso.

“Posso perdonarlo, ma…”

Sono in molti a chiedersi se la storia d’amore tra Giorgio Tambellini e Francesca De Andrè sui giunta veramente al capolinea. Dopo il messaggio condiviso sui social, Tambellini si è trincerato dietro un muro di religioso silenzio, mentre Francesca De Andrè sta cercando di superare il dolore contando sulla costante presenza di Gennaro Lillo. Ma potrebbe mai perdonare il suo ex per averla tradita? È questa la domanda che pochi minuti fa le ha posto Vladimir Luxuria, una domanda alla quale la figlia di Cristiano De Andrè ha risposto con fermezza: “Posso perdonarlo, ma il perdono non implica necessariamente il proseguimento della relazione”. La gieffina ha ammesso infatti di poter perdonare e passare oltre, ma di non poter in alcun modo dare un futuro alla sua storia con Tambellini. Come già confermato dalla stessa De Andrè, la presenza di Gennaro non ha infatti in alcun modo influenzato la sua scelta; ma sarà ancora così alla luce della lunga settimana vissuta insieme a lui?

Francesca De Andrè: “Il tradimento? Non è una ripicca”

Francesca De Andrè ha già dimenticato Giorgio Tambellini? Nelle ultime ore, la concorrente del Grande Fratello 16 ha preso ulteriormente le distanze dal suo ex e le sue parole sembrano non lasciare alcun dubbio. “Posso perdonare”, ha tuonato la gieffina, che tuttavia si dice certa di voler “prendere consapevolezza del fatto che non vada bene per me, visto quello che è successo”. Perdonare qualcuno, secondo la figlia di Cristiano De Andrè, è possibile, ma continuare ad amare è già più complicato. “Posso comprendere come c’è arrivato, cosa è successo, posso perdonarlo in cuor mio – ha spiegato la De Andrè – ma non voglio andare avanti”. E sull’ipotesi che Giorgio Tambellini si sia legato a un’altra per una ripicca dopo aver osservato il suo rapporto con Gennaro Lillo, rivela: “Non credo, non è questione di ripicca, non è superficiale, la cosa è ben più profonda, secondo me”.



