Grande Fratello 2019/ Eliminato e diretta: primo finalista, Francesca e Gennaro story

Lunedì 27 maggio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello 2019. Barbara D’Urso, con Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio opinionisti, conduce l’ottava puntata del reality show. Dopo il boom di ascolti della scorsa settimana con una puntata dedicata in gran parte a Francesca De Andrè e al tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini, anche questa sera, saranno tanti gli argomenti da affrontare. E’ ancora in corso, infatti, il televoto che vede a rischio eliminazione tre dei concorrenti più amati dal pubblico. In nomination, infatti, la scorsa settimana, sono finiti Serena Rutelli, Martina Nasoni e Michael Terlizzi. Finora, Michael e Serena hanno dimostrato di essere tra i preferiti dai telespettatori, ma Martina è stata l’unica ad aver superato una nomination contro un osso duro come Mila Suarez. Chi uscirà tra i tre? I sondaggi, al momento, prevedono un testa a testa tra i tre. Tutto, dunque, si deciderà all’ultimo voto.

GRANDE FRATELLO 2019: IL PRIMO FINALISTA

La finale del Grande Fratello 2019 dovrebbe andare in onda lunedì 10 giugno. Compresa quella odierna, mancano esattamente tre puntate e per questo motivo il pubblico, già stasera, sarà chiamato a votare il primo finalista. Le anticipazioni confermano infatti che fra poche ore, dopo l’annuncio dell’eliminato, Barbara d’Urso chiederà ai telespettatori di scegliere, attraverso il televoto, colui o colei che sarà il primo concorrente ad andare in finale. In particolare, dopo il verdetto dell’eliminato, la conduttrice potrebbe dare inizio ad una catena di salvataggio, che potrebbe partire dai due concorrenti che si sono salvati al televoto. Catena che, per i concorrenti in casa dovrebbe portare ad una seconda eliminazione e che, invece, potrebbe portare a scegliere due nomi tra i quali i telespettatori potrebbero scegliere il primo finalista, esattamente com’è accaduto nelle precedenti edizioni del reality. Non è esclusa, tuttavia, neanche una seconda eliminazione mentre Vladimir Luxuria dovrebbe restare in casa ancora un’altra settimana.

FRANCESCA DE ANDRÈ E GENNARO LILLIO AL CENTRO DELLA DIRETTA DEL GRANDE FRATELLO

Le anticipazioni ufficiali per l’ottava puntata del Grande Fratello 2019 confermano che sarà ancora Francesca De Andrè la protagonista della diretta. Dopo aver scoperto il tradimento del fidanzato Giorgio Tambellini, la De Andrè ha sbottato attaccando pesantemente prima Martina Nasoni e poi Gennaro Lillio con cui è tornato il sereno poche ore dopo. Il popolo del web non ha apprezzato i toni e, soprattutto, le offese pesantissime utilizzate. Nella puntata di Pomeriggio 5, trasmessa il 24 maggio, Barbara D’Urso ha annunciato una probabile sorpresa per la De Andrè scatenando la dura reazione del web che chiede un provvedimento nei suoi confronti. Nel frattempo, il suo rapporto con Gennaro sta diventando sempre più intenso e sarà proprio questo l’argomento principale del suo confronto di questa sera. Martina Nasoni, invece, stanca di essere continuamente giudicata dagli altri concorrenti, ha preso le distanze da Daniele Da Moro, che non viene perso di vista da Valentina Vignali. La cestista, infatti, oltre ad essere diventata la sua ombra, non perde occasione per criticare Martina, con conseguenze che questa sera potrebbero rivelarsi catastrofiche.



