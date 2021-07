Alessandra, moglie Gaetano Curreri/ Un amore grande: i figli mai arrivati…

Una vita privata top secret per Gaetano Curreri, ricoverato in terapia intensiva dopo aver accusato un malore sul palco durante un concerto degli Stadio. Il cantante che, nel corso della propria carriera ha collaborato con artisti del calibro di Vasco Rossi, Loredana Bertè e Lucio Dalla, solo per citarne qualcuno, è sempre stato molto riservato. Poche le interviste rilasciate sulla propria vita personale. Del privato del leader degli Stadio, infatti, si sa solo che è sposato da tanti anni con Alessandra. La moglie di Curreri ha sempre mantenuto un basso profilo preferendo non apparire e continuando a trascorrere la propria vita lontano dai riflettori che lascia volentieri al marito con cui vive un rapporto stabile e duraturo. La coppia non ha mai avuto figli.

Alessandra e l’amore con Gaetano Curreri

Della vita privata di Alessandra e di Gaetano Curreri si sa solo che si sono sposati negli anni Ottanta e che sono soliti trascorrere molto tempo sull’Isola d’Elba dove l’artista possiede una casa e dove vorrebbe trasferirsi durante gli anni della pensione. Raramente il leader degli Stadio parla del proprio privato anche se, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2016, parlando del brano Ballando al buio, alla giornalista che gli chiese se ballasse ancora con la moglie, rispose: «Non sono un gran ballerino, però sì, le altre cose sì». Un amore vero, grande, semplice e, soprattutto, vissuto lontano dal gossip, pettegolezzi e indiscrezioni varie quello che da anni accompagna Alessandra a Gaetano Curreri.

