Gaetano Curreri, chi è il cantante: è sposato con Alessandra

Tra gli ospiti della puntata de Il Volo-Tutti per uno, in onda in replica questa sera sabato 7 dicembre 2024, troveremo anche Gaetano Curreri, il celebre cantante e leader degli Stadio pronto a emozionare i telespettatori con le sue esibizioni. Una vita ricca di eventi e di soddisfazioni quella vissuta da Gaetano Curreri, che da ani ha trovato l’amore con Alessandra, poi divenuta sua moglie, anche se i due sono sempre stati piuttosto riservati e non si sono mai lasciati andare a dei facili gossip riguardo alla loro relazione, preferendo sempre vivere lontano dai riflettori. Di loro sappiamo che non hanno mai avuto figli.

La donna della vita di Gaetano Curreri è sempre stata al fianco dell’artista, che si è ritrovato a fare i conti con diversi problemi di salute, come quando venne colpito da un ictus durante un concerto nel 2003, mentre si trovava ad Acireale, a salvarlo fu il tempestivo intervento dei soccorsi, mentre a rendersi conto di tutto era stato un medico presente tra gli spettatori.

Gaetano Curreri e l’infarto nel 2021: come sta ora il cantante

Il leader degli Stadio, soltanto pochi anni fa, è stato colto da un altro malore durante i suoi concerti, correva il 2021 quando Gaetano Curreri si trovava sul palco a San Benedetto del Tronto, dopo essersi accasciato al suolo senza però mai perdere conoscenza, l’artista si è ripreso dopo essere stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. In seguito all’infarto, Gaetano Curreri intervenne sui social, ringraziando i fan per l’affetto, oltre ai medici che si sono presi cura di lui:

“Adesso mi trovo qui a Sant’Orsola, tuta e scarpette per un po’ di ginnastica riabilitativa post trauma, mi servirà del tempo per recuperare le energie e tornare presto in pista più forte di prima. Abbiamo quindi deciso di rimandare il tour per quando sarò pronto. Sono sicuro che comprenderete questa decisione” le parole dell’artista in un post pubblicato su Instagram in seguito al fattaccio.

