Gaetano Curreri in ospedale dopo malore/ Come sta? In terapia intensiva, ma stabile

Gaetano Curreri è stato portato in ospedale dove è ricoverato in terapia intensiva in seguito ad un malore accusato durante il concerto che gli Stadio, lo storico gruppo musicale di cui fa parte, stavano tenendo con i Solis String Quartet venerdì 30 luglio a San Benedetto del Tronto. In piena notte, la notizia è stata confermata dalla pagina ufficiale degli Stadio su Facebook. «Ciao a tutti: come sapete, Gaetano ha avuto un malore, in questo momento è in terapia intensiva ed è stabile. Domani appena avremo notizie più precise vi terremo informati su questa pagina. Grazie a tutti per l’affetto. Buonanotte», è il messaggio condiviso sul social network. Come fa sapere il Corriere della sera, Gaetano Curreri è stato colpito dal malore poco prima di eseguire le ultime canzoni svenendo sul palco. L’artista è stato immediatamente soccorso dai compagni e dai medici presenti tra il pubblico mentre il concerto è stato sospeso.

Gaetano Curreri: l’ictus nel 2003 e l’affetto dei fans

Nel 2003, durante un concerto degli Stadio ad Acireale per il carnevale, Gaetano Curreri fu colpito da ictus. Un medico, presente tra il pubblico, notò un cambiamento nel timbro vocale dell’artista che rappresenta uno dei sintomi dell’ictus. Dopo il ricordo in ospedale si è ripreso totalmente ricominciando a lavorare e a fare musica. Il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook degli Stadio ha ricevuto tantissimi commenti. Fan, amici e colleghi stanno scrivendo tanti messaggi per Curreri. “Forza Gaetano!!! Aspettiamo tutti di rivederti prestissimo sul palco!!“, “Gaetano, torna presto più in forma che mai. Noi siamo qui ad aspettarti!!”, “Forza Gaetano, sei un guerriero abituato a lottare. Anche stavolta ce la farai e tornerai presto a farci emozionare come solo tu sai fare. “Siamo vivi pronti a ripartire se ci credi”, sono alcuni dei messaggi dei fans.

