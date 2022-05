Alessandra Moretti vs Massimo Giletti/ “Violenza intollerabile, lo denuncio…”

Le dichiarazioni rese da Massimo Giletti al Corriere della Sera che la riguardano non sono piaciute affatto ad Alessandra Moretti, che infatti ha deciso di replicare con una lettera al medesimo giornale. L’europarlamentare del Partito democratico è arrivata a parlare di violenza in riferimento a quanto affermato dal conduttore sulla sua famiglia. Il riferimento è al passaggio in cui ha dichiarato che lei «ha cresciuto i figli praticamente da sola». Parole che l’hanno ferita. «Esistono molti modi di fare violenza a una donna», ha esordito la Moretti nella sua missiva.

Massimo Giletti "Alessandra Moretti mi ama ancora"/ "Ho fatto pipì sul confine russo"

Nel suo caso la violenza non è fisica, ma di altro tipo. «Quelle che sanno di gogna, che tentano di screditare o infangare il nome di una donna, tanto per cominciare facendo il suo nome, esponendolo in publico, tentando di isolare quel nome con le bugie, mettendo in piazza le sue vicende personali». Alessandra Moretti ritiene che le sia stato puntato il dito contro per accendere un faro sulla sua vita privata e famigliare, «senza alcun rispetto dei sentimenti e delle sensibilità delle persone coinvolte». Per questo motivo definisce «una forma di violenza intollerabile» quella di cui si sarebbe reso responsabile Massimo Giletti.

Non è l'Arena, anticipazioni puntata 1 maggio/ Ospiti: Santoro e Salvini da Giletti

“DEPLOREVOLE TOGLIERE FIGURA PATERNA…”

«I miei figli hanno sempre avuto un padre e una madre che si sono occupati di loro insieme», ha rimarcato Alessandra Moretti, pur evidenziando che ciò non è un di più, visto che ci sono tante mamme e papà che devono fare tutto da soli. «Ma è deplorevole togliere una figura paterna sulle colonne di un giornale a dei bambini, è una cosa inaccettabile». Per questo ha deciso di prendere carta e penna e scrivere la lettera che il Corriere della Sera ha pubblicato. «Denuncerò come faccio ogni volta che ho subito insulti e violenze ma in questo caso lo faccio per tutelare i miei figli che non possono essere sbattuti sul giornale invadendo la loro sfera privata».

Non è l'Arena anticipazioni puntata 24 aprile/ Ospiti: faccia a faccia Orsini-Giletti

Ma la politica del Pd ha colto l’occasione per chiedere alle donne di non lasciarsi intimorire da ogni tipo di «intimidazione, a ogni livello e in ogni ambiente professionale». Infine, ha parlato di una cultura patriarcale difficile da cambiare e che si declina in modi diversi, esortando ogni donna a fare il suo, perché «il cambio di paradigma che serve a una società ancora dispari può essere alla nostra portata».











© RIPRODUZIONE RISERVATA