Alessandra Mussolini a Tale Quale Show 2022 per Malgioglio?/ “Ha sempre creduto…”

Alessandra Mussolini pronta a conquistare Tale e Quale Show 2022

Dopo essere stata una grande protagonista di Ballando con le stelle dove, oltre a sfoggiare le proprie doti ballerine, ha creato numerose dinamiche per i continui scontri con Selvaggia Lucarelli, Alessandra Mussolini è pronta a tuffarsi a capofitto in una nuova avventura sfoggiando, stavolta, le sue doti canore. Tra i concorrenti di Tale e Quale Show 2022 che andrà in onda su Raiuno da settembre ci sarà proprio la Mussolini che, nel passato, ha un trascorso musicale. “Certo non sarà facile perchè è un programma in cui non ti puoi improvvisare, ma con il canto, Alessandra ci sa fare”, fa sapere l’entourage al settimanale Di Più.

In passato, il primo ad accorgersi delle doti canore della Mussolini – scrive Di Più – fu il Giappone. Era il 1982 e una giovanissima Mussolini partecipò al Festival della canzone giapponese piazzandosi al secondo posto. La musica, dunque, ha sempre fatto parte della vita della Mussolini che, a Tale e Quale Show 2022, è pronta a stupire tutti.

Alessandra Mussolini e Malgioglio: alleanza a Tale e Quale Show?

Come scrive il settimanale Di Più, a credere fortemente nelle capacità canore della Mussolini c’è sicuramente Cristiano Malgioglio che torna nella giuria di Tale e Quale Show 2022 con Giorgio Panariello e Loretta Goggi. “Cristiano ha sempre creduto in lei e, infatti, dopo averla vista al provino, Carlo Conti si è convinto e ha deciso di scritturarla“, fa sapere ancora l’entourage della Mussolini.

“Tra Cristiano e Alessandra c’è una grande intesa “, dicono in Rai. Durante l’avventura a Tale e Quale Show 2022, dunque, la Mussolini potrà contare su un alleato d’eccezione come Malgioglio? Lo scopriremo da settembre.

