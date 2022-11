Alessandra Mussolini è Fiorella Mannoia, Tale e quale Show/ Crescendo continuo ma…

Tale e Quale Show 2022, Alessandra Mussolini imita Fiorella Mannoia, un personaggio lontano dal suo carattere esuberante

Nuova sfida e nuova imitazione per Alessandra Mussolini a Tale e Quale Show 2022. Questa sera, venerdì 11 novembre, l’ex politica indossa i panni della mitica Fiorella Mannoia. Un’imitazione intrigante, perché Alessandra dovrà calarsi in un personaggio molto distante dal suo carattere. Eppure molti utenti sono convinti che la Mussolini, ancora una volta, saprà cavarsela adeguatamente e che farà un figurone.

ALESSANDRA MUSSOLINI È SABRINA SALERNO, TALE E QUALE SHOW 2022/ Malgi: "Sembrava la sagra del pomodoro"

Di sicuro, dopo la sua esperienza sul palco di Ballando con le Stelle, Alessandra sembra aver rinforzato la sua corazza, quindi anche la sua voglia di mettersi in gioco e superare i propri limiti. A Tale e Quale, per ora, ha dato pochissimo spazio alle polemiche, tanto invece al desiderio di intrattenere il pubblico con leggerezza e divertimento. La scorsa settimana, nella sesta puntata, ha interpretato Sabrina Salerno, con una performance che ha ricevuto l’ok dei giudici.

Sophia Loren chiama Alessandra Mussolini, lei la imita a Tale e Quale show/ "Ecco perché ho cambiato idea"

Alessandra Mussolini, Tale e Quale Show 2022: un percorso di crescita e di conferme

Per quanto ci riguarda, Alessandra Mussolini ha fatto di meglio a Tale e Quale Show 2022. L’imitazione di Sabrina Salerno, per quanto godibile, non è stata impeccabile, indipendentemente dal buon lavoro al trucco. Forse agevolata dall’aiuto di Jo Squillo sul palco, la Mussolini è riuscita a mascherare alcuni difetti, riscuotendo complimenti e pollici in sù. “Siete state molto piacevoli”, le ha detto la Goggi.

Panariello invece ha sottolineato la crescita di Alessandra nel programma e su questo non possiamo che essere d’accordo. Malgioglio, senza sbottonarsi troppo, ha definito l’imitazione piacevole. Questa sera sarà altrettanto generoso quando Alessandra imiterà Fiorella Mannoia? Non resta che scoprirlo…

Alessandra Mussolini chi imita a Tale e quale show dopo il no a Sophia Loren, Nada?/ "Non è pazzia..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA