Alessandra Mussolini è la nipote di Sophia Loren/ “Zia? Fece un grande gesto per mamma Maria”

Diva intramontabile del cinema internazionale, Sophia Loren non si è mai allontanata dalla propria famiglia mantenendo un legame speciale con la sorella Maria e i nipoti. A parlare spesso della sorella Sophie e di che tipo di zia sia stata sono state Maria Scicolone e Alessandra Mussolini, rispettivamente sorella nipote della grandissima attrice che, oggi, martedì 20 settembre, compie 88 anni. Diventata famosa quando era giovanissima, la Loren ha sempre lavorato anche per aiutare la famiglia. Alessandra Mussolini, infatti, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Domenica Live in una puntata trasmessa nel 2016, svelò l’importante gesto fatto dalla zia per la madre Maria ovvero comprare per lei il cognome dal momento che il padre non l’aveva mai riconosciuta.

“Lo ha pagato zia Sophia. Nonno era venuto a chiedere dei soldi a mia mamma e zia ha detto: vuole i soldi? Va bene, ma mia sorella deve avere il mio cognome e i soldi glieli ha dati lei”, svelò la Mussolini che ha sempre avuto un rapporto speciale con la zia.

Protagonista indiscussa del cinema internazionale, Sophia Loren, di fronte alla voglia di una giovanissima Alessandra Mussolini di lavorare nel mondo dello spettacolo, provò a darle dei consigli. Conoscendo perfettamente cosa significava far parte del mondo del cinema e dello spettacolo, Sophia Loren provò a far cambiare idea alla nipote. A svelarlo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vieni da me.

“Zia Sophia aveva una villa bellissima con cavalli e piscine. Casa nostra era grande quanto la stanza in cui lei si cambiava le parrucche. Lei ha sempre pensato che con cotanto cognome non avrei potuto fare strada nel mondo dello spettacolo”, aveva raccontato la Mussolini che, con zia Sophia, ha recitato nel film “Una giornata particolare” di Ettore Scola quando aveva solo 14 anni.

