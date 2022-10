ALESSANDRA MUSSOLINI È LOREDANA BERTÈ, TALE E QUALE SHOW/ Un nuovo ostacolo

Alessandra Mussolini è Loredana Bertè nella prima puntata di Tale e Quale Show 2022

Nella seconda puntata di Tale e Quale Show, Alessandra Mussolini dovrà imitare Loredana Bertè. Nonostante il personaggio sia impegnativo, non sarà difficile per la ex parlamentare affrontare anche questo ostacolo. È noto che nel 2020 la Mussolini ha lasciato la politica per dedicarsi allo spettacolo. Nella trasmissione A ruota libera, ha dichiarato di aver sofferto molto per la mancanza del padre, poi quando è stato affrontato l’argomento delle discriminazioni ha sbottato dicendo che ognuno deve essere fluido come desidera. E poi scherzandoci sopra ha aggiunto che anche lei potrebbe diventare fluida. Il pubblico con stupore ha dovuto ammettere che venerdì in puntata se l’è cavata benissimo. A qualcuno è piaciuta meno e ha definito la sua esibizione la versione russa della Fratello. Niente da eccepire sulla voce e l’intonazione. In questi giorni si sta impegnando molto per imitare la Bertè, ma in puntata potrebbe stupirci.

Nella puntata di Tale e Quale Show andata in onda venerdì 30 settembre 2022 Alessandra Mussolini è scesa in pista con l’imitazione di Rosanna Fratello cantando “Sono una donna, non sono una santa“. I truccatori hanno fatto un grande lavoro, sono riusciti con il makeup a ricostruire totalmente il volto della Mussolini lavorando sul calco del suo viso: un’esperienza che la ex parlamentare ha dichiarato di non volere ripetere. La gestualità era molto somigliante e anche la voce si avvicinava di parecchio all’originale. Nelle note più alte però è uscita fuori la sua cadenza partenopea. Alla fine dell’esibizione i giudici sono rimasti stupiti dal risultato della performance, perché nessuno si aspettava che entrasse totalmente nel personaggio. Loretta Gocci si è complimentata con Alessandra, ricordando che la versione proposta era quella che la cantante ha presentato nel 1972 a Canzonissima. La conduttrice ha sottolineato come il testo della canzone è molto lontano da come oggi i giovani vivono le loro storie d’amore. Giorgio Panariello ha scherzato dicendo che questa edizione dello show verrà vinto dalla Mussolini perché per lei è un periodo buono, o quest’anno o mai più, riferendosi anche alla vittoria elettorale di Giorgia Meloni. Malgioglio ha ricordato di aver lavorato in passato con Alessandra e se non fosse scesa in politica sarebbe stata una cantante straordinaria, visto che viene da una famiglia di artisti, il padre è un musicista, la madre è una brava cantante e la zia la famosa Sofia. Alla fine della serata la Mussolini ha totalizzato 49 punti piazzandosi al quinto posto della classifica.

Alessandra Mussolini non è nuova ai talent show. Nel 2020 ha partecipato a Ballando con le Stelle, in coppia con Maykel Fonts. Purtroppo a causa del Covid il ballerino non è stato presente alla finale ed è stato sostituito da Samuel Peron che ha portato l’ex parlamentare al terzo posto. L’anno successivo la Carlucci l’ha voluta di nuovo al talent affidandole il ruolo inedito di disturbatrice con il compito di mettere un po’ di pepe al programma. Lo stesso anno ha fatto parte del cast del Cantante mascherato, nascondendo la sua identità nella maschera della “Pecorella”. È stata eliminata nella seconda puntata. Visto il suo impegno a Tale e Quale, quest’anno non sarà presente nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, al fianco di Erra, Di Pasquale e Di Vaira.

