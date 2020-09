Alessandra Mussolini e Maykel Fonts/ “Com’è ballare con un nero?” (Ballando con le Stelle)

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts hanno creato una bellissima sintonia. La coppia di Ballando con le Stelle 2020 si avvicina a passo spedito verso il debutto e sembra proprio che il feeling tra i due sia più che evidente. In netto contrasto con l’immagine della politica severa e combattiva che ha sempre dato, Alessandra dimostra di essere affine anche alle risate e alla leggerezza. “Io ho dato tanto a te”, dice in un video pubblicato su Instagram, parlando delle prove, “molto soddisfatta di me stessa“. Anche il ballerino ama scherzare: “L’esperienza di ballare con un nero?”, le chiede. Conquistata dalla sua dolcezza, la Mussolini gli stampa un tenero bacio sulla guancia. Poi la ritroviamo sulla sua schiena nei corridoi, mentre Fonts è impegnato a fare dei piegamenti. Clicca qui per guardare il video di Alessandra Mussolini e Maykel Fonts. “Oggi scatto rubato dal backstage”, scrive invece lei tempo dopo, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto in cui si guarda allo specchio. Dimagrita, bellissima, quasi irriconoscibile. I fan però le hanno fatto una richiesta particolare: “Mi raccomando“, scrive un utente, “asfaltami la Selvaggiona [Selvaggia Lucarelli, ndr]”.

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts, le polemiche dopo l’annuncio a Ballando con le stelle

Alessandra Mussolini e Maykel Fonts formano forse una delle coppie meno probabili che il pubblico di Ballando con le Stelle 2020 si sarebbe aspettato di vedere in pista. Mentre loro sono più affiatati che mai, le polemiche non sono di certo mancate. Soprattutto per via del colore della pelle del ballerino professionista e il fatto che la Mussolini abbia sempre portato avanti una politica di destra, forte del sangue ereditato dal nonno Benito Mussolini. Nessun problema però per l’allieva, che vede in Fonts un uomo adorabile e addirittura da baciare. Anche se su Twitter le malelingue si sono già fatte sentire: molti credono che la loro coppia sia di cattivo gusto. Non è una novità: la stesa cosa era accaduta settimane addietro, quando Alessandra ha presentato il suo compagno d’avventura e l’account social del programma ha deciso di pubblicare la loro clip, in cui lei si lasciava travolgere con una piroetta piuttosto passionale.

Video, “Sei semplicemente meraviglioso”





© RIPRODUZIONE RISERVATA