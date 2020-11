ALESSANDRA MUSSOLINI/ Fonts positivo al Covid, lei come sta? “Ha fatto tampone e…”

C’è anche Alessandra Mussolini, tra gli ospiti in collegamento della nuova puntata di Domenica in, che torna in tv dopo la finale di Ballando con le Stelle andata in onda ieri sera. C’era preoccupazione, poche ore prima, per la sua esibizione, evidentemente condizionata dall’assenza del ballerino Maykel Fonts, suo partner per tutte le puntate fino alla gravosa assenza dell’ultimo momento. “Il dispiacere è grande per il percorso che abbiamo fatto”, aveva detto Alessandra sui social, “perché ci siamo sempre divertiti e io mi sono sempre buttata come ha detto Carolyn Smith. Quindi molto probabilmente non farò la finale”. A seguito di questo annuncio, Fonts era intervenuto cercando di farle cambiare idea e spronandola ad andare avanti anche senza di lui: “Non abbatterti, cerca di essere forte perché me l’hai insegnato tu che bisogna andare avanti e dopo tutto quello che abbiamo passato insieme penso che la cosa più opportuna sia finire”. Ancora Maykel: “Dobbiamo finire come campioni, lottando fino alla fine e tu lo sai fare perché me l’hai insegnato. In questi mesi io mi sono divertito tanto con te e sono felice di quanto mi hai insegnato, di quanta forza mi hai trasmesso. La tua voglia di fare bene e fare sempre meglio. Ci siamo dati tantissima energia a vicenda e credo che tu lo debba fare per te stessa, ma anche per me”.

Il percorso di Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle

Com’è noto, Maykel Fonts è stato impossibilitato a prendere parte alla finale per via della sua positività al coronavirus, il che ha contribuito in maniera preminente ad abbassare la probabilità di una loro eventuale vittoria del programma. I due erano tra i favoriti, e anche per questo Alessandra Mussolini è apparsa molto abbattuta. Oltre che per l’esito della competizione, però, Alessandra si sarà anche dispiaciuta per le condizioni di salute dell’amico, senza il quale non sarebbe certo arrivata fin lì. Nel corso della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, la Mussolini ha intessuto con lui un bel rapporto, descritto come tale da diversi rotocalchi e anche dai diretti interessati. Come coppia, Alessandra e Maykel hanno superato molte difficoltà, dal malore di lei in diretta tv all’incidente durante l’esibizione nella semifinale.

Alessandra Mussolini negativa al coronavirus

Ma tutti gli inconvenienti affrontati non hanno fatto altro che renderli più uniti. Così Milly Carlucci, ospite telefonicamente della puntata del 19 di Storie Italiane, ha parlato dell’epilogo di questo loro percorso a dir poco travagliato: “La Mussolini? È molto scoraggiata, non sappiamo ancora cosa succederà sabato sera”. Insomma, “non sappiamo se e come potrà ballare. Con un altro maestro non è facile, ogni maestro è legato al suo allievo anche se la coppia è stata eliminata”. Una buona notizia, però c’è: “Lei ha fatto diversi tamponi e sono risultati tutti negativi”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA