Alessandra Mussolini salta la partecipazione a Tale e quale show?/ Indiscrezioni…

Alessandra Mussolini rifiuta la partecipazione a Tale e quale Show? La pesante indiscrezione

Alla prossima puntata di Nudi per la vita tra gli ospiti figura il nome di Alessandra Mussolini, celebre volto della politica oltre che del mondo televisivo. Proprio quest’ultimo ambito ha generato un forte clamore in relazione ai suoi prossimi impegni sia politici che artistici. La senatrice dovrebbe infatti figurare nel novero degli europarlamentari almeno fino al 2024, ma negli ultimi giorni sono nate delle perplessità in virtù di vari impegni televisivi già previsti. Proprio il Fatto Quotidiano Magazine avrebbe posto tale quesito alla diretta interessata che per ora ha scelto di non rilasciare interviste e dichiarazioni in merito. Le perplessità sussistono sia per la prossima partecipazione al programma di Rai 2 condotto da Mara Maionchi, sia in relazione alla sua presenza nel cast di Tale e Quale show, prevista per il prossimo 30 settembre. Quest’ultimo caso avverrebbe a soli 5 giorni dalle elezioni politiche previste proprio per il 25 settembre.

Lo scetticismo in riferimento al tema è comunque ancora celato dal silenzio della senatrice che negli anni ha sempre avuto diverse collaborazioni televisive nonostante gli impegni politici. Lo scorso anno è stata infatti tra i protagonisti del noto programma Ballando con le stelle, riscuotendo anche un discreto seguito e successo. La Mussolini è impegnata dal 1989 con una duratura relazione con Mauro Floriani, con il quale ha dato alla luce tre figli. Floriani ha conosciuto una particolare fama negativa negli ultimi anni, in particolare a causa del processo sullo scandalo relativo alla prostituzione minorile nei Parioli con conseguente condanna.

Alessandra Mussolini a Tale e quale show 2022, il commento degli amici

Alessandra Mussolini è nipote di Benito Mussolini e figlia di Romano Mussolini e di Maria Scicolone. A 14 anni partecipa al film di Ettore Scola Una giornata particolare insieme alla zia Sophia Loren e conduce con Pippo Baudo l’edizione 1981-82 di Domenica in. Nel 1994 finisce gli studi e si laurea in Medicina e Chirurgia. Vi sono dei sospetti riguardo alla sua carriera universitaria, nel merito dello scandalo di esami comprati che la vedono coinvolta. Nel 1990 si ritira dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla carriera politica.

Alessandra Mussolini è pronta per il debutto a Tale e quale show. Gli amici di Alessandra hanno rivelato dei retroscena inediti su questa sua avventura: “Alessandra non sta più nella pelle per la grande avventura che l’aspetta. Saprà davvero stupire il pubblico”. Nella giuria, Alessandra ritroverà Cristiano Malgioglio, suo grande amico. Alcuni amici hanno però rivelato che questa conoscenza non influirà sulla votazione: “Malgioglio è un suo grande amico. Per lei in passato ha scritto anche alcune canzoni. Ma sarà molto severo”, hanno dichiarato.











