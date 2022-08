Alessandra Mussolini, politica o tv?/ Europarlamentare o concorrente di Tale e Quale

Alessandra Mussolini è chiamata ad una scelta: essere europarlamentare o concorrente a “Tale e Quale Show“. Una domanda che FqMagazine ha posto alla politica e showgirl, che da qualche anno si è dedicata proprio alla tv, partecipando prima a “Ballando con le Stelle” e poi a “Il cantante mascherato”. Nella prossima stagione figurerà nel cast di Rai 2 di “Nudi per la vita”, con Mara Maionchi, e poi dovrebbe essere tra i concorrenti del noto programma di Carlo Conti, ma non è certo. Infatti le elezioni del 25 settembre 2022 potrebbero ribaltare tutto e far cambiare decisione alla Mussolini.

Non è chiaro, infatti, se la Mussolini darà precedenza alla tv o alla sua carriera politica. Silvio Berlusconi e Antonio Tajani figurano tra i candidati del 25 settembre in seggi blindati e con elezione che sembra scontata. Per questo motivo, il fondatore e il coordinatore di Forza Italia – che attualmente ricoprono il ruolo di europarlamentari – dovranno abbandonare la loro poltrona una volta eletti. La stessa cosa potrebbe accadere a tredici eurodeputati, come sottolinea La Stampa. La Mussolini sarebbe tra i nomi pronti a sostituirli.

Mussolini come Rita Dalla Chiesa

Le prime delle liste per sostituire Silvio Berlusconi e Antonio Tajani sono Lara Comi e Alessandra Mussolini. Per soli cinquemila voti, infatti, il volto della tv non riuscì ad essere eletto nuovamente nel 2019. Dunque se dovesse accettare di prendere il posto di Tajani, sarebbe Europarlamento fino al 2024. Dovrebbe però dire addio a “Tale e Quale Show”. FqMagazine l’ha interpellata, facendole la fatidica domanda: politica o tv? Lei non ha voluto rilasciare interviste e fornire commenti, forse perché la decisione non è ancora stata presa.

Il tema della scelta tra politica e tv non è nuovo: solamente pochi giorni fa lo stesso interrogativo si era aperto in relazione di Rita Dalla Chiesa, conduttrice e giornalista candidata con seggio blindato alle prossime elezioni politiche da Forza Italia. Secondo le indiscrezioni, l’ex conduttrice di Forum avrebbe dovuto partecipare al “Grande Fratello Vip“, ma lei stessa ha spiegato i motivi della rinuncia: “Ci tengo a dire che la mia decisione non c’entra nulla con il Grande Fratello, è una vergogna che abbiano potuto associare una cosa seria come una candidatura in Parlamento a un no che avevo detto ai primi di luglio e avevo comunicato ad Alfonso Signorini. È vergognoso questo alludere, sminuire, creare confusione. Se mi fossi candidata a sinistra di sicuro non sarebbe successo”, ha spiegato in un’intervista a Il Giornale.

