Alessandra Mussolini “Tale e quale show? I miei figli Romano, Caterina e Clarissa mi seguono”/ Il sostegno

Alessandra Mussolini emozionata e determinata per il programma di Rai Uno, ‘Tale e quale show’

Alessandra Mussolini è pronta per la nuova avventura televisiva. L’ex parlamentare, con un cognome che non può passare inosservato, ormai è abituata a stare davanti alle telecamere. Dopo l’esperienza a ‘Ballando con le stelle’, ‘Il Cantante Mascherato’ e ‘Nudi per la vita’, adesso si mette alla prova con il programma ‘Tale e quale show’, condotto da Carlo Conti, in prima serata, su Rai Uno. Alessandra Mussolini si è così raccontata al settimanale ‘Nuovo’, dove afferma di essere molto emozionata: “Qui sono sola davanti alla giuria e quando arrivi davanti al banco per sentire il giudizio ti manca il fiato”.

Alessandra Mussolini che si dovrà cimentare in prove di canto ricorda che ha avuto, nel 1982, la pubblicazione del suo primo e unico Album musicale intitolato Amore: “nella scaletta c’erano anche brani scritti da Cristiano Malgioglio, proprio uno dei giudici di ‘Tale e quale show’. Ma non ho mai più cantato in seguito, neanche sotto la doccia”. Adesso, però, Alessandra, sembra avere tutte le carte in regole per stupire i giudici ed il pubblico. Intanto nella prima puntata reinterpretato una grande della musica italiana: Loredana Bertè.

Alessandra Mussolini e il sostegno della famiglia

Alessandra Mussolini si sente apprezzata anche dalla sua famiglia che quando può la sostiene sempre. E sembra aver superato senza ulteriori strascichi anche lo scandalo delle baby squillo che aveva coinvolto suo marito. In prima fila in tv c’è il figlio Romano, che ha partecipato come pubblico al suo debutto: “è molto contento ed emozionato e mi ha giurato di esserci tutti i venerdì. La primogenita Caterina che lavora a Londra e Clarissa mi seguono in streaming. Sapere che ci sono mi incoraggia davvero tanto”. Ma in famiglia Alessandra è seguita anche dalla madre: Maria Scilicone che la assiste e la supporta durante i vari momenti della giornata. Anche la zia, Sophia Loren, le ha telefonato da Ginevra (città in cui vive) per farle i complimenti.

“Il mio sogno sarebbe averle insieme, in prima fila, ad applaudirmi”, ha confessato Alessandra Mussolini nell’intervista. E a chi le chiede come si sente in questo periodo lei non ha dubbi e risponde: “psichedelica. Questo è un bellissimo momento per me, fatto di leggerezza. Sono in continua trasformazione, cambio pelle, sono piena di gioia e il mio motto è: divertirmi e far divertire chi mi guarda”.











