La notizia della cacciata di Michele Longobardi da Uomini e Donne ha fatto il giro del web, pur non essendo del tutto inaspettata. Chi ha seguito le anticipazioni delle ultime registrazioni sapeva, infatti, che la posizione del tronista era già in bilico, essendo state scoperte delle chat segrete che aveva con le sue corteggiatrici fuori dal programma. Ma era solo una parte della verità venuta a galla nelle ultime ore, che tira in ballo anche un altro volto che ha fatto parte del dating show: quello di Alessandra Somensi.

Stando a quanto rivela Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, sarebbe proprio lei la ragazza che Michele Longobardi sentiva segretamente fuori dallo studio e alla quale avrebbe promesso di continuare la storia una volta finito il suo percorso nel programma.

Alessandra è stata la scelta a Uomini e Donne di Luca Daffrè

Alessandra Somensi è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne: l’abbiamo conosciuta durante il trono di Luca Daffrè ed è stata proprio lei la scelta del tronista. La loro storia dopo il programma è però durata pochissimo. Alessandra, stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, ha deciso di contattare la redazione dopo aver compreso le intenzioni di Michele. Ha quindi mostrato tutto – chiamate, chat (anche spinte) – e ha poi telefonato nel corso della puntata, svelando come fino al 7 dicembre lei e Michele siano stati sempre in rapporti. Di fronte a queste rivelazioni, che si sono dimostrate veritiere rispetto alle prove presentate, per Michele Longobardi non c’è stato altro da fare che lasciare definitivamente Uomini e Donne e, per di più, nel peggiore dei modi.

