Michele Longobardi è nato a Castellammare di Stabia il 10 agosto 1996, lavora nella pubblica amministrazione e si è fatto conoscere dal pubblico lo scorso anno approdando a Uomini e Donne per corteggiare Manuela Carriero. Dopo poche uscite lui si rese conto che non erano fatti per stare insieme, però gli sarebbe piaciuto tornare nel noto dating show nei panni di tronista. La sua richiesta è stata accolta con piacere da Maria De Filippi, di certo non poteva immaginare come si sarebbe concluso il suo trono.

In questi mesi l’ormai ex tronoista ha provato a trovare l’amore a Uomini e Donne e si è fatto conoscere meglio dai telespettatori. Nel suo video di presentazione aveva rivelato di aver sofferto moltissimo quando aveva sette anni a causa della separazione dei suoi genitori, lui vive con il padre. Ha affrontato un periodo molto buio anche all’età di 19 anni, iniziò infatti a soffrire di attacchi di panico e ansia. Michele Longobardi aveva svelato che in quella difficile fase della sua vita si trascurava e non riusciva a rapportarsi con facilità con le persone, all’età di 24 anni però ha iniziato a stare meglio e ha ripreso in mano la sua vita.

Michele Longobardi è stato cacciato da Uomini e Donne, cosa ha fatto l’ex tronista

A Uomini e Donne l’ex tronista cercava una donna con cui condividere la sua quotidianità, nei giorni scorsi era anche pronto a fare una scelta ma ciò che è emerso sul suo conto ha spiazzato praticamente tutti. Michele Longobardi ha creato un profilo falso sui social per parlare con le sue corteggiatrice, non appena Mary l’ha scoperto ne ha parlato con la redazione. In studio l’ex tronista si è giustificato dicendo che il suo era un esperimento per mettere alla prova le sue corteggiatrici, voleva valutare la loro reazione fuori dal programma.

Oltre ad aver sentito le sue corteggiatrici l’ex tronista ha frequentato anche un’altra ragazza che non fa parte del programma. Il suo comportamento ha attirato non poche critiche e polemiche, anche Gianni Sperti si è scagliato duramente contro di lui accusandolo di aver preso in giro tutti. In molti si sono chiesti quale sarebbe stata la decisione della redazione di Uomini e Donne sul futuro di Michele Longobardi in trasmissione. Stando alle anticipazioni rivelate nelle scorse ore da Lorenzo Pugnaloni è stato cacciato dal dating show.

L’esperto di Uomini e Donne ha fatto sapere che sotto attacco Michele Longobardi non è riuscito a trattenere le lacrime in studio. Ha anche provato a rincorrere Amal quando ha lasciato lo studio ma lei gli ha chiuso la porta in faccia, tanto è il disprezzo che prova nei suoi confronti dopo ciò che ha fatto.