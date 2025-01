Alessandra Tripoli ci ha abituati ad incantevoli balli ed eccellente coreografie sulla pista di Ballando con le Stelle in questi anni, ma chi la segue sui social sa anche che da tempo si sta misurando in una nuova esperienza come podcaster. All’interno dei suoi canali, infatti, condivide tramite video alcune esperienze personali vissute nel corso degli anni, senza la pretesa di insegnare nulla a nessuno, ma con l’intento di arricchire l’ascoltatore e creare un tavolo di confronto su temi a lei cari.

Molto seguita dai giovani, tra aspiranti ballerini e non, la maestra di danza ha voluto condividere col suo pubblico qualche insegnamento che col senno di poi ha tratto dalla sua gioventù. In primis Alessandra ci tiene a sfatare un mito, secondo cui i vent’anni sarebbero l’età d’oro per ogni persona.

Alessandra Tripoli a cuore aperto su Instagram sfata un mito sulla giovinezza: “Non è vero ciò che vi dicono”

“I vent’anni non sono il decennio più bello, anche se tutti dicono il contrario”, dice in una clip postata su Instagram. “Quel che accade in quel decennio sono conti in banca a pari zero, delusioni amorose e di amicizie. Dai venti ai trenta è un vero casino”, sottolinea senza mezzi termini Alessandra Tripoli.

Per la prima volta, la celebre insegnante di ballo, si confida a cuore aperto sui social, ripercorrendo il suo passato e condividendo coi fan il suo personale punto di vista su diversi aspetti della vita. “Arriva un momento in cui abbiamo tra le mani delle responsabilità. Io ricordo il cambiamento dal liceo all’università, tutti mi dicevano cosa a fare fino a quel momento, c’era sempre qualcuno che mi indirizzava. Il metro dei miei successi era dato dai miei compagni, ma eravamo tutti nella stessa linea d’onda ed era facile misurarsi. Questa è la prima verità…”

