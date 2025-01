Nella vita privata e sentimentale di Alessandra Tripoli c’è da sempre il marito Luca Urso, il compagno di una vita con cui ha condiviso gioie e dolori. I due, tra le tantissime cose, condividono la passione per il ballo, una passione che li ha profondamente uniti nel loro percorso di vita. Oggi Alessandra e Luca sono genitori di Liam, il cucciolo di casa a cui, soprattutto mamma, è legatissima. “Sono piccola di fronte alla sensibilità di questo ometto”, aveva detto nel 2021, poco dopo la sua nascita.

“Sono piccola di fronte alla sua leggerezza e alla sua genuinità, sono piccola di fronte al suo eterno ottimismo che spero niente e nessuno possa mai togliergli”, le parole dolcissime scritte dalla celebre ballerina in una dedica Instagram per il figlio. Alessandra Tripoli è una madre tenerissima, che non ambisce ad essere “perfetta”, ma ad essere sempre presente in ogni fase della vita di suo figlio Liam.

Per quanto riguarda invece la storia d’amore col marito Luca Urso, come dicevamo, risale a parecchi anni fa. Luca e Alessandra infatti si conoscono fin dalla nascita perché le loro mamme erano molto amiche. “Avevo pochi mesi e la mia futura suocera mi teneva in braccio”, ha raccontato la Tripoli. La danza è stato il ponte che li ha collegati, considerando che hanno studiato danza nella stessa palestra.

Il primo bacio a diciassette anni, poi il trasferimento a Hong Kong nel 2013, dove si sono promessi amore eterno tre anni dopo. “Non esiste un ricordo di vita senza di te perché siamo cresciuti insieme e perché forse la vita vera quella che si percorre mano nella mano”, ha detto la ballerina parlando della sua relazione col compagno ballerino.

