Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli sono tra le coppie di finalisti di Ballando con le Stelle 2024. Alla fine il conduttore ed attore è riuscito a vincere lo spareggio finale contro Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina strappando così un biglietto di sola andata per la finale di sabato 21 dicembre 2024. Durante la semifinale la coppia non aveva particolarmente colpito con uno Showdance sulle note di un medley del musical Chicago. La stessa presidente di giuria Carolyn Smith ha precisato: “complimenti per la coreografia. Mi è piaciuto tutto, anche i dettagli. Bellissima. Ogni tanto purtroppo hai perso due, tre pezzi ma sei riuscito a riprendere, ma complimenti è andato bene lo stesso”.

Poi è stata la volta di Ivan Zazzaroni: “ho visto molto lavoro da parte di Luca, il mini musical è un pò meno ballo e tanto lavoro di coreografia, magari può piacere meno a chi ama il ballo, ma va capito il lavoro fatto”. Anche Fabio Canino precisa: “tutto conta, tutto fa. L’ho trovato molto bello e non è da tutti perchè ci vuole una eleganza innata. Il movimento delle mani e delle dita deve essere perfetto”.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli in finale a Ballando con le Stelle 2024: i social contrari

Lo Showdance di Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli a Ballando con le Stelle 2024 è stato poi giudicato da Selvaggia Lucarelli che ha detto: “ho apprezzato molto la costanza di Luca, ma la tua presenza qui ha creato tantissime critiche tra cui lo santificate troppo, finge. Mi dici cosa dobbiamo rispondere? Cosa risponderesti a chi dice lo avete santificato troppo?”. Luca Barbareschi ha replicato: “uno è molto negativo quando vede nell’altro una parte che ti appartiene”. Guillermo Mariotto: “bravo sempre, è stanco sono dieci puntate. Immagino che siete stanchi, poi se lo paragoni con Teo Mammucari poi piangi davvero!”.

Sui social la stragrande maggioranza dei messaggi sono tutti contro Luca Barbareschi con tantissimi utenti che lo definiscono un raccomandato e favorito dalla giuria. “Ma basta anche con barbareschi…che ha solo recitato una parte..bravissimo a piangere a comando..per il ballo …beh poverino, forse quando aveva 30 anni negli show londinesi funzionava..era bello…giovane e anche modesto…adesso è un insopportabile piagnone..la sua vera natura è uscita subito subito con Alessandro Siani.. che lo ha garbatamente preso in giro..e lo pensiamo in tanti…” – scrive un utente, mentre un altro dice “questo signore montato e piagnucoloso bocciato dal pubblico e graziato da Simone. Beffato il giudizio dei telespettatori”. Che ne pensate?