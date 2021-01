Alessandra Tripoli ha partorito, è nato Liam/ “Complicato senza papà Luca..”

Alessandra Tripoli ha partorito. L’annuncio della ballerina di Ballando con le stelle ha annunciato poco fa di aver dato alla luce il piccolo Liam, il bambino nato dall’amore con il marito Luca Urso. Purtroppo anche lei, come tutte le partoriente in questo periodo di Pandemia, è stata costretta a “fare tutto da sola” e lei ne rende conto con un bellissimo post su Instagram poco fa in cui mostra la manina del suo bambino annunciando ai fan il suo parto. Proprio qualche giorno fa la bella rossa era stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane confermando di avere già delle forti contrazioni: “Sto benissimo, arrivano delle forti contrazioni quindi presumo manchi poco ma niente di vero e proprio però…”. A quanto pare è stato proprio così visto che in queste ore la Tripoli ha dato alla luce il piccolo Liam.

Alessandra Tripoli ha partorito, è nato Liam, parto senza la presenza di papà Luca Urso

Sui social la ballerina di Milly Carlucci scrive: “Senza papà è stato difficile, a tratti impossibile e nel momento in cui ti ho stretto tra le mie braccia da sola, crudele… ma stai bene e riempirai i nostri cuori per il resto della vita e questo è quello che conta! Non pensavo si potesse amare tanto ne di riconoscerti senza averti mai visto, sei sempre stato tu… la ragione della mia esistenza. Presto vi farò conoscere Liam”. A quanto pare tutto è andato bene e anche se la mamma ha sofferto un po’ la solitudine in questo momento complicato sappiamo bene che da adesso in poi non si sentirà più sola, accanto a lei c’è il suo bambino.

Ecco il post integrale pubblicato da Alessandra Tripoli:

