Alessandra Tripoli e Luca Urso aspettano un maschio/ Video: lui lo scopre e piange!

Alessandra Tripoli e Luca Urso a gennaio diventeranno genitori. La coppia aspetta un maschietto, come annunciato in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv e poi svelato anche sui social con un video che mostra il momento in cui la ballerina e insegnante di ballo lo ha svelato al suo compagno. “Ho promesso a luca che avremmo letto l’esisto del test del dna insieme per scoprire il sesso, in realtà non ho mantenuto la promessa per avere l’occasione di fargli una sorpresa” ha scritto sui social, mostrando le commoventi immagini in cui Luca scopre che il figlio in arrivo è un maschietto (video che trovate alla fine dell’articolo). “Nascerà a Hong Kong e si chiamerà Liam” ha annunciato la Tripoli alle pagine del noto settimanale. Una grande gioia per la coppia che sperava da tempo di allargare la famiglia.

Alessandra Tripoli e Luca Urso presto genitori: “Provavamo da un anno ma…”

“Provavamo ad avere un figlio da circa un anno, ma a causa del mio ovaio policistico, una sindrome che colpisce circa il 30 per cento delle donne italiane, avevo difficoltà a concepire perché il mio ciclo era irregolare.” ha raccontato infatti la nota ballerina e insegnante di Ballando con le Stelle al settimanale. “Così dopo molti tentativi e una terapia a base di ormoni, appena mi sono rilassata un po’, lo scorso aprile ho iniziato a sentirmi strana”, ha aggiunto. Quelli si sono poi rivelati essere i sintomi della gravidanza tanto attesa, che ha fatto scoppiare di gioia lei e suo marito. Il piccolo Liam nascerà a gennaio e lo farà dunque proprio nella città in cui la Tripoli ormai vive da lungo tempo: Hong Kong.





