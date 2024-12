Nata in provincia di Palermo nel 1987, Alessandra Tripoli, ballerina italiana, è nota per essere uno dei volti di Ballando con le Stelle. Il suo percorso artistico è cominciato quando era appena una bambina: proprio a 7 anni, Alessandra decise di iscriversi a danza – classica e moderna – per poi passare ai balli latinoamericani. Il talento era noto fin dall’inizio: così la giovane ha continuato il suo percorso sia in Italia che all’estero, partecipando anche a gare nel Regno Unito e non solamente. Nel 2013 si è trasferita ad Hong Kong con Luca Urso, suo compagno nella vita e nel ballo.

I due hanno continuato a ballare insieme ottenendo straordinari successi in coppia e singolarmente: nel 2014 per Alessandra è arrivata la chiamata di Ballando con le Stelle. Il suo primo “compagno” è stato Enzo Miccio, che ha poi organizzato anche il matrimonio della ballerina con Luca Urso. Dopo la nascita del figlio Liam, nel 2021, è tornata a ballare poco dopo. Quest’anno, a Ballando con le Stelle, partecipa in coppia con Luca Barbareschi.

Alessandra Tripoli, la sofferenza per la malattia della mamma

Alessandra Tripoli di recente ha molto sofferto per la perdita della mamma Ninfa Leone. La donna è venuta a mancare a giugno 2023 in seguito a una malattia: un lutto che ha fatto soffrire profondamente la ballerina e volto noto della tv. Le due, infatti, avevano un rapporto viscerale e la perdita della mamma ha fatto soffrire profondamente Alessandra, che dopo la perdita della mamma, ha scritto: “Non soffri più amore mio e adesso il dolore è solo nostro, profondo, soffocante, spaventoso””.

“Il mare era il tuo elemento mamma e per quanto sia un po’ triste adesso, rimane il luogo nel quale ti cerco, nel quale ti sento, nel quale alla fine ti trovo” ha scritto solo pochi mesi fa la ballerina sui social. Un dolore che si porta dentro quotidianamente ma che nonostante tutto, la spinge ad andare avanti e vivere la sua vita, per il suo bene e quello delle persone a lei vicine, in primis il figlio Liam.

