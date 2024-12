Tutti conosciamo Alessandra Tripoli per la sua avventura a “Ballando con le Stelle” che dura ormai da dieci anni. La ballerina, nel corso del tempo, ha cambiato tanti partner nel corso del programma condotto da Milly Carlucci: ha ballato infatti con Enzo Miccio, Morgan, Lino Banfi, Luca Barbareschi (nell’edizione in corso) e tanti altri ancora. Ma cosa sappiamo invece della vita privata e dei gossip della splendida danzatrice nata a Palermo? Alessandra è sposata dal 2016 con Luca Urso, come lei ballerino: i due stanno insieme praticamente da sempre, ma facciamo un passo indietro e andiamo a vedere come si sono conosciuti.

Secondo quanto sappiamo, la storia d’amore tra Alessandra Tripoli e Luca Urso risale all’infanzia: i due infatti si conoscono da quando sono bambini, essendo cresciuti a Misilmeri, nel siciliano. Proprio insieme è cominciata la loro carriera nel mondo del ballo e della danza, che li ha resi molto uniti, complici e affiatati sul lavoro ma anche nella vita privata. Pian piano, infatti, l’amicizia si è trasformata in amore: a 17 anni il primo bacio. I due si sono sposati dopo una lunga relazione: la cerimonia, organizzata proprio da Enzo Miccio, è arrivata nel 2016 in Sicilia. Nel 2021 hanno messo al mondo il primo figlio, Liam, che ha portato Alessandra a prendersi una pausa dal mondo del ballo, però molto breve.

Alessandra Tripoli, chi è il marito Luca Urso: “Cresciuti insieme”

Alessandra Tripoli e il compagno Luca Urso vivono a Hong Kong, dove si sono trasferiti perché la loro carriera li ha portati fin lì. In realtà lei passa gran parte del tempo in Italia, essendo ormai da dieci anni un volto iconico del programma “Ballando con le Stelle”. Di recente, Alessandra Tripoli ha dedicato al marito queste splendide parole d’amore: “Gli anni passano e il bagaglio condiviso aumenta, quante cose possiamo raccontare? Non esiste un ricordo di vita senza di te perché siamo cresciuti insieme e perché forse la vita vera quella che si percorre mano nella mano ti lascia segni indelebili”. Un amore davvero profondo che ha portato Alessandra alla gioia più grande.