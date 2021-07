Alessandra Viero di Quarto Grado si è sposata/ Chi è il marito Fabio Riveruzzi

Alessandra Viero, giornalista e conduttrice di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi, si è sposata. Ad annunciarlo è stata proprio la neo sposa, che ha pubblicato un post su Instagram. La redazione del programma di Rete 4 si è subito stretta attorno a lei, facendole gli auguri via social. Il fatidico sì è avvenuto ieri a Roma: si è sposata con Fabio Riveruzzi, come peraltro aveva preannunciato nell’ultima punta del programma di approfondimento. Un matrimonio intimo e ristretto: pochi gli invitati per la cerimonia dopo le nozze al Campidoglio. La giornalista per il rito civile non ha optato per un abito principesco, ma ha indossato una tuta bianca. Ad arricchirla un bouquet che ha poi lanciato, come vuole la tradizione. “Daydream“, si è limitata a scrivere Alessandra Viero nel post social.

Tre le foto che Alessandra Viero ha pubblicato: la prima col marito Fabio Riveruzzi, la seconda per il lancio del bouquet, mentre nella terza è lei in primo piano con i Fori Imperiali sullo sfondo. “Tanti auguri alla nostra splendida @alessandra.viero e a suo marito Fabio!“, il messaggio di auguri di Quarto Grado.

ALESSANDRA VIERO, L’ANNUNCIO DELLE NOZZE IN TV

La notizia delle nozze di Alessandra Viero con Fabio Riveruzzi, da cui quattro anni fa ha avuto il figlio Roberto Leone, non sono una sorpresa per i telespettatori di Quarto Grado, visto che la stagione del programma si era conclusa proprio con l’annuncio del matrimonio. “Sarà una giornata molto particolare per te, a te va tutto l’abbraccio di Quarto Grado“, aveva dichiarato Gianluigi Nuzzi. La co-conduttrice aveva confermato con entusiasmo: “Sì, mi sposo! Sarà una cerimonia fatta con pochi intimi, i famigliari e gli amici più stretti. Mi fa piacere condividere questa notizia con voi che siete la mia seconda famiglia“. Nuzzi aveva poi espresso tutto il suo sostegno per Fabio Riveruzzi, laureato in economia ed impegnato nel settore musicale.

Attualmente lavora per un’agenzia di comunicazione e di eventi, inoltre si occupa dei contenuti di una famosa app musicale. Invece Alessandra Viero, laureata in giurisprudenza e giornalista professionista, dal 2008 lavora in Mediaset. Prima al Tg4 come inviata, poi a Tgcom24, mentre nel 2012 ha condotto Pomeriggio 5 Cronaca in estate, passando l’anno dopo a Studio Aperto. Ma prima di approdare a Quarto Grado ha anche condotto Segreti e delitti e Il terzo indizio.

