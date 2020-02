Alessandra Viero/ Foto: “Coronavirus? Dietro di me virologi al lavoro” (Verissimo)

Alessandra Viero, volto amatissimo di Rete 4, oggi pomeriggio affiancherà altre quattro colleghe dell’informazione Mediaset per parlare, nel salotto di Verissimo, dell’influenza che l’emergenza coronavirus sta avendo sul paese. La diffusione del virus nelle ultime settimane ha avuto infatti un impatto significativo sulla Lombardia, su alcuni comuni del Veneto e sull’Italia intera, un’emergenza senza precedenti che ha spinto i principali programmi di informazione del Biscione, tra i quali anche Quarto Grado, a interessarsi al fenomeno. Accanto ad Alessandra Viero, nel salotto di Silvia Toffanin, ci saranno anche gli altri volti femminili di Mediaset che in questi giorni si stanno occupando, seppur in contesti differenti, dell’emergenza da coronavirus: Barbara d’Urso, Federica Panicucci e Cesara Bonamici.

Alessandra Viero all’ospedale Spallanzani

Per parlare ai suoi telespettatori dell’emergenza coronavirus, Alessandra Viero ha scelto di raggiungere le prime linee. La conduttrice ha infatti accompagnato la pagina dedicata all’informazione – che settimanalmente cura per Quarto Grado – raggiungendo uno dei luoghi simbolo del contrasto all’emergenza, l’istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. Qui ha avuto modo di incontrare chi, quotidianamente, combatte per fermare la diffusione del virus, come lei stessa ha raccontato in un post condiviso sui social. “Eccomi con Stefania, anima della comunicazione dello Spallanzani”, si legge su Instagram in un’immagine che la ritrae accanto a uno dei lavoratori dell’ospedale. “Dietro di noi, separati da un vetro, ci sono alcuni virologi al lavoro. Quella seduta è Francesca Colavita, una delle tre ricercatrici che, assieme a Concetta Castellitto e a Maria Rosaria Capobianchi, hanno isolato il virus”.

Alessandra Viero: “isolare il coronavirus per studiarlo e conoscerlo”

Nello scatto postato sui social, Alessandra Viero dà risalto a coloro che attualmente sono alla ricerca di una cura per contrastare l’avanzata del virus. Si tratta – scrive la conduttrice – di “Tre donne straordinarie”, che immortala nel loro laboratorio – completamente isolate dal resto dei reparti – con indosso la mascherina, la cuffia per capelli e ogni genere di protezione. “Isolare il virus – spiega infatti il volto di Quarto Grado – significa poterlo studiare e conoscere. Insomma, avere più dati possibili a disposizione per fare ricerca e dunque anche sperimentare una terapia sempre più efficace”. E i commenti dei fan non si sono fatti attendere: “Grandi donne! – scrive un follower della Viero – Orgoglio del nostro paese… tutti dobbiamo portarvi come esempio! Ricercatrici per capacità e tu per la professionalità”.

