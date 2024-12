BigMama sarà una delle ospiti della trasmissione Il Volo Tutti per Uno, programma che andrà in scena sabato 14 Dicembre 2024 e vedrà diversi artisti salire sul palco e fare una bellissima esibizione in prima serata. Big Mama è fidanzata con Maria Lodovica Lazzerini, artista 24enne coautrice con il quale ha scritto una canzone a Sanremo.

Le due hanno scritto la canzone La Rabbia non ti Basta e Maria Lodovica ha fin da piccola la passione per la musica e la ragazza ha raccontato come è nata la sua passione in una lunga intervista a Il Tirreno: “Ho cominciato quando ero davvero molto piccola, avevo solo 6 anni” e la ragazza ha raccontato che subito ha iniziato a suonare la chitarra ed ha realizzato una piccola band.

Prima il passaggio alla chitarra e al pianoforte, poi Maria Lodovica Lazzerini ha continuato: “Da allora non mi sono più fermata, ho iniziato il mio progetto artistico e ho portato avanti fino agli ultimi anni ed adesso mi dedico esclusivamente alla scrittura di testi”, ha spiegato la giovane ma già molto ambiziosa ragazza. La cantante ha un account Instagram di circa 6500 follower.

Chi è Big Mama e come ha conosciuto la giovane compagna

La storia di BigMama a Sanremo ha commosso tutti e la ragazza ha raccontato qualche tempo fa a Domenica In come ha conosciuto la sua attuale fidanzata: “Eravamo ubriache e ci siamo conosciute ad una festa, l’amica mi ha raccontato che le piacevano le donne e lei a me piaceva, cosi ho preso subito l’iniziativa e ci siamo baciate”.

La coppia sta insieme da circa due anni e le ragazze sono apparse sempre molto affiatate, sia a Sanremo che successivamente. Proprio a Sanremo in tanti hanno notato anche Maria Lodovica che in quell’occasione scrisse una bellissima dedica, con riferimento alla canzone anche, all’attuale compagna: “Grazie per avermi permesso di entrare in punta di piedi nella tua storia e di lasciare qualche pezzetto di me”.

Inizialmente per BigMama non era stato facile scoprire la propria identità sessuale ma – sempre da Mara Venier – si è raccontata ed ha parlato cosi: “Lei mi ha aiutata ad essere me stessa, nascondevo la mia sessualità e invece sono cresciuta molto grazie a lei. Mi ha insegnato che io posso amare chi voglio e che posso essere amata”, le struggenti parole con le due che sono più unite che mai.