Alessandro Basciano a pezzi per la morte del nonno “stava già male”/ E confessa “Mia madre sta soffrendo”

Sono momenti complicati e dolorosi per Alessandro Basciano, che nelle scorse ore ha ricevuto la notizia della scomparsa del nonno. Il concorrente gieffino è stato messo in contatto con la sua famiglia, che ha avuto modo di parlare con il ragazzo e metterlo al corrente della situazione. Una volta uscita dal confessionale, il giovane imprenditore genovese è stato coccolato dai suoi nuovi compagni di avventura. Nessuno dei concorrenti ha fatto mancare un abbraccio di confronto ad Alessandro Basciano, visibilmente segnato da quanto accaduto anche se la notizia non lo ha sorpreso più di tanto.

Purtroppo il nonno era malato da diverso tempo e in qualche modo il concorrente si aspettava questo epilogo. “Stava male”, ha spiegato brevemente Alessandro. “Sono molto dispiaciuto per mia nonna perché loro stavano insieme già da ragazzini”. Tra i concorrenti più vicini al nuovo entrato nella casa del gf VIP, ci sono sicuramente Soleil Sorge, Giacomo Urtis ma anche e soprattutto Katia Ricciarelli. Quest’ultima non ha fatto mancare il suo sostegno ad Alessandro, dicendo di poterlo capire perfettamente.

Katia Ricciarelli consola Alessandro Basciano per la morte del nonno

“Non ho mai avuto nonni ma posso capire benissimo quello che stai provando”, ha detto Katia Ricciarelli per rincuorare Alessandro Basciano dopo la tragica notizia. Anche il web si è unito virtualmente al concorrente genovese, che però è stato anche rimproverato da qualche utente per la sua reazione, giudicata un po’ troppo fredda. Qualcuno forse si sarebbe aspettato una decisione drastica da parte del concorrente genovese, ma non è detto che non possa arrivare nel corso delle prossime ore.

Nel frattempo Alessandro continua a vivere la sua esperienza all’interno della casa del Grande Fratello VIP, prendendosi tutto l’affetto dei nuovi compagni. “Mi hanno fatto parlare con mia madre e sta malissimo, adesso cosa posso fare? Come dice Carmen fuori non posso fare tanto”, ha detto Basciano. “Il fatto è che prima o poi sarebbe successo perché mio nonno stava male”, ha concluso lucidamente l’imprenditore.

