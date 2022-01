Alessandro Basciano/ “Alex Belli e Soleil sotto le coperte? Preliminari artistici”

Uno dei misteri fino ad ora irrisolti riguardanti la casa del Gf Vip 2021, e cos’abbiano fatto sotto le coperte Alex Belli e Soleil Sorge. I due non hanno mai chiarito fino in fondo cosa sia successo lontano dalle telecamere, ma Delia Duran, durante il suo famoso ingresso nella casa di dicembre 2021, si infuriò in diretta tv con il marito proprio per quanto avvenuto con l’influencer. A provare a fare un po’ di chiarezza ci ha pensato Alessandro Basciano, che rispondendo ad una domanda di Barù, che chiedeva se i due si fossero scambiati baci o qualcosa di più, ha replicato: “Ma quali baci e coccole, sono stati preliminari artistici. Sole lo nega però, dice che è innamorata di uno fuori“.

Subito dopo si è espressa sull’argomento anche Sophie Codegoni, che ha ribattuto al tentatore dicendo: “No Sole non lo nega, fa finta di niente. E qui c’è una bella differenza. Sta di fatto che io per la metà di quello che hanno fatto Sole e Alex avrei lasciato mio marito. Sole invece penso che potrebbe essere innamorata sia di Alex che del ragazzo che ha fuori. Sta di fatto che quest’anno sono tutti innamorati e poi si baciano qui dentro e fanno anche altro“.

ALEX BELLI E SOLEIL, COSA E’ SUCCESSO SOTTO LE COPERTE? DOPO BASCIANO LA SPIEGAZIONE DI MANILA

Anche Manila Nazzaro ha spiegato agli altri concorrenti del Gf Vip 2021 di essere a conoscenza di quanto accaduto sotto le coperte fra Alex Belli e Soleil Sorge, forse informata da uno dei due interessati, ma non ha voluto sbilanciarsi più di troppo: “Ragazzi lei è un’attrice e a me ha detto che è entrata anche per avete un’opportunità lavorativa – ha detto l’ex Miss Italia riferendosi a Delia Duran, così come si legge su Biccy.it – come ha sfruttato la cosa Alex adesso vuole farlo lei ed è anche giusto”.

“Poi io so quello che è successo tra Ale e Sole – ha continuato – certo che so tutto, no, non me l’ha detto Sole, ma Delia. Mi ha raccontato lei le cose, ma lo sanno quasi tutti. A me l’ha detto nell’orecchio. Non posso dirlo qui davanti, però non lo so soltanto io. In ogni caso a parte quello che hanno fatto di notte secondo me Alex non ama né Soleil, né Delia, lui adora questo momento di esposizione mediatica grande. guardate che di questa cosa ne parleranno ovunque”.



