Alessandro Basciano, altro che crisi con Sophie Codegoni/ La foto che “spegne” i rumor

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono in crisi? Tutta colpa di un “segui”…

La stagione estiva alle porte è certamente sinonimo di vacanza; altrettanto vero è che determinati “settori” non sembrano conoscere tregua anzi, più si alzano le temperature più i gossip si fanno fitti. Tra rotture clamorose e presunte, negli ultimi giorni anche Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono finiti nei rumor con oggetto una possibile crisi. I due si sono conosciuti ai tempi dell’esperienza al GF Vip, lo scorso anno. La loro relazione è andata ben oltre lo scetticismo di chi pensava fosse solo per il buon esito del reality; la loro storia continua anche lontano dalla luce dei riflettori e lo scorso mese di maggio hanno dato alla luce la loro figlia, Celine Blue.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni in crisi?/ Un gesto social allarma i fan: cos'è accaduto

Ebbene, nonostante la storia sembri andare a gonfie vele, impreziosita dal lieto evento della nascita della piccola Celine Blue, qualcuno ha avanzato l’ipotesi che tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni potessero esserci ombre di crisi. Tutto – come spesso accade – è partito da un indizio social che non è sfuggito ai fan più accaniti. Nello specifico, sarebbe inspiegabilmente sparito il “follow” del giovane dal profilo della fidanzata. Tanto sarebbe bastato a far partire un circolo di teorie ed ipotesi, tutte rivolte alla possibilità che tra i due potessero esserci delle ruggini all’orizzonte.

Alessandro Basciano sbaglia a tatuarsi il nome della figlia/ Ecco l'errore!

Alessandro Basciano, il gesto che zittisce i rumor: la foto con Sophie Codegoni e la figlia Celine Blue

Chiaramente, il “segui” di Alessandro Basciano rimosso dal profilo social di Sophie Codegoni non è stato uno choc per tutti. Molti hanno tentato di minimizzare sui social specificando come potrebbero essere molto più banali le ragioni del gesto. Un bug digitale, un errore, o semplicemente un atto scherzoso tra due persone che si reputano particolarmente complici. L’errore è spesso quello di confondere “realtà digitale” con “realtà di vita vissuta”.

Sophie Codegoni criticata per la foto di Celine Blue su Instagram/ "Vergognoso!"

Ad interrompere il circolo vizioso di rumor e teorie sulla presunta crisi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è prontamente intervenuto proprio il primo. L’ex volto del GF Vip non è entrato nel merito della questione in maniera diretta, si è semplicemente limitato ad un gesto che ha zittito i malpensanti. Il giovane ha pubblicato una storia che unisce amore e tenerezza; la sua Sophie con la neonata Celine Blue tra le braccia. Nulla di più dolce ed eloquente per smentire gossip e indiscrezioni che troppo spesso non aspettano altro che un dettaglio per scatenare il delirio mediatico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA