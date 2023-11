Alessandro Basciano, come sta dopo gli attacchi di panico e ansia/ “Spero di riabbracciare i miei bambini”

Alessandro Basciano è pronto a fare rientro in Italia dopo aver trascorso alcuni giorni all’estero per motivi lavorativi

Alessandro Basciano è sulla via del ritorno in Italia dopo essere stato qualche giorno negli Stati Uniti. Per via di alcuni impegni lavorativi, infatti, Alessandro è andato prima in California e, poi, in Florida. Ad ogni modo, il dj ed ex gieffino non sarebbe partito esclusivamente per le sue esibizioni in consolle, ma anche per ricaricare le pile e dimenticare la brusca separazione da Sophie Codegoni. Nei giorni scorsi, infatti, Alessandro Basciano aveva preso un aereo e aveva postato sui social un messaggio eloquente: “Ora, è giusto ritrovare me stesso, sono mesi che convivo con attacchi di panico e ansia, il mio stato d’animo non è dei migliori“.

Su Instagram l’ex concorrente del Grande Fratello ha poi fatto il punto della situazione, dopo aver lasciato l’Italia qualche giorno. “Si riparte… sono stati giorni incredibili ma, soprattutto, intensi, affrontati anche con un pizzico di leggerezza. Si è lavorato molto, vi sono state tante conoscenze importanti, tante novità e tante ore di volo, oserei dire… Domani, tra uno scalo e l’altro, ci vedremo direttamente in Sicilia e, poi, finalmente, spero di riabbracciare i miei bambini la settimana prossima”.

Alessandro Basciano felice di tornare a casa, con Sophie Codegoni rapporti non semplici ma…

Alessandro Basciano, dunque, è felice di essere sulla via del ritorno, perché a casa lo attendono il piccolo Niccoló e la piccola Celine che l’ex compagna Sophie Codegoni sfoggia felice e contenta sui propri profili social. Per quanto concerne il rapporto tra Alessandro e Sophie, benché sia più disteso e cordiale, resta comunque complicato.

I due avrebbero smesso di seguirsi anche sui social e starebbero quantomeno cercando di rimanere in rapporti cordiali per favorire la crescita della piccola Celine. Dopo la rottura burrascosa, Basciano e Codegoni provano a condividere almeno il percorso genitoriale.

