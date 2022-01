Alessandro Basciano/ Dà consigli d’amore a Jessica: “Avrai la tua rivincita”

Alessandro Basciano ci ha messo poco a diventare uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip. Non che fosse entrato in punta di piedi, tutt’altro: smoking, mazzo di rosse e testosterone alle stelle per l’ex Uomini Donne mandato a ravvivare gli animi sopiti dalla monotonia di Giucas Casella e le frottole di Gianmaria Antinolfi. Una sbirciata qua e là con Soleil Sorge ed ecco il gol, sotto le coperte, tra le cosce, al cuore di Sophie Codegoni. Ad Alessandro Basciano però, a differenza del manager napoletano, non piace farsi spingere sull’altalena delle emozioni (o meglio degli istinti) della sua co-inquilina. Ne escono quindi violenti scontri pieni zeppi di insulti e aggressioni verbali, con buona pace della madre di Sophie Codegoni che entrando nella casa da ospite se la prende con… Jessica Selassiè. Per lo meno Alessandro Basciano conserva l’illusione di non essere preda ma predatore.

Tra gli ingressi a programma in corso più influenti merita un posto d’eccezione Alessandro Basciano. L’ex tentatore dopo aver varcato la porta rossa ha decisamente scosso gli equilibri del programma, incidendo fin da subito sia grazie al carattere che grazie alla bellezza. Dal primo momento ha fatto breccia nel cuore di diverse donne all’interno della casa, in particolare verso le amiche Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Le due hanno infatti quasi rotto il loro rapporto d’amicizia per contendersi il ragazzo, che alla fine ha scelto di condividere la sua esperienza proprio con Sophie Codegoni. Anche nell’ultima puntata c’è stata occasione per aprire l’argomento, sopratutto viste le recenti liti anche piuttosto accese che hanno caratterizzato la nuova coppia. Nel corso della trentasettesima puntata andata in onda lunedì 24 gennaio è stato infatti chiamato in causa da Alfonso Signorini per dare delucidazioni sulle divergenze viste da casa. Il ragazzo ha sottolineato quanto a mancare sia una sorta di equilibrio, condividendo le parole di Sophie Codegoni che aveva parlato di alcune difficoltà dal punto di vista della comunicazione. Si è poi liberato in una vera e propria dichiarazione d’amore nei confronti della ragazza; ha infatti affermato che nonostante i dissapori è realmente innamorato della ragazza, per cui non ha alcuna intenzione di fermarsi alle prime difficoltà.

Inoltre è stato messo al corrente di alcune dichiarazioni della sorella, che avrebbe appunto accusato Sophie Codegoni di cercare esclusivamente visibilità. Alessandro Basciano chiaramente ha dimostrato tutto il suo disaccordo su quanto detto dalla sorella non dilungandosi più di tanto sulla questione. Arrivato il momento della nomination Alessandro Basciano ha scelto di nominare Nathalie Caldonazzo; il suo giudizio si è concentrato su alcune accuse rivoltegli dalla donna sulla sua presunta ricerca delle “clip”. Nelle ultime ore Alessandro ha ascoltato le confidenze di Jessica Selassié, in crisi sul suo rapporto con Barù: “Quando lui si apre allora tu puoi lasciarti. Avrai la tua rivincita”.

