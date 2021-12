Alessandro Basciano/ Dal flirt con Sophie Codegoni alla morte del nonno: commozione al GF Vip

Alessandro Basciano, fra le new entry della Casa del Grande Fratello Vip 2021, è stato messo a conoscenza nel pomeriggio di Santo Stefano della morte del nonno. Una notizia terribile, che ha inevitabilmente spezzato il clima di serenità che aleggiava fra i concorrenti del reality show. Basciano ha preso immediatamente contatto con la sua famiglia, che lo ha messo al corrente del grave lutto, al quale il ragazzo ha reagito con sconforto, ricevendo gli abbracci degli altri concorrenti, a cui ha detto: “Io so che lui ha smesso di soffrire, che ha fatto tutto il suo percorso…”, prima di essere consolato da Katia Ricciarelli.

E dire che sotto l’albero di Natale di Alessandro Basciano si era palesato un bellissimo regalo, quello di Sophie Codegoni: la bella modella lombarda si è avvicinata molto al giovane e nelle ultime giornate sembrerebbe che Cupido ci abbia davvero messo la freccia e lo zampino per far sì che questa relazione fiorisca (forse sta davvero mostrando boccioli rosa di pesco). Il più coinvolto appare proprio lui, Alessandro, il quale proprio in questa atmosfera natalizia si è lasciato andare nelle confessioni con Sophie, rendendo palese il suo interessamento, senza più nascondersi o giocando al flirt. Un bacio rubato qui, uno là, momenti nei quali la coppia si isola e flirta, piccoli baci e languide carezze quando possibile, senza mai però decollare come Alessandro vorrebbe, motivo per il quale il concorrente ha messo la modella lombarda di fronte ad una presa di responsabilità, domandandole di fidarsi di lui e dei suoi sentimenti: in questo modo tutto sarebbe più semplice e anche Sophie si potrebbe lasciare andare e coinvolgere definitivamente.

ALESSANDRO BASCIANO: SOPHIE CODEGONI LO RASSICURA, MA PER ORA NON CEDE

Sophie lo rassicura, ribadendo che la fiducia in loro è ora consapevolezza, ma Alessandro Basciano vorrebbe di più, una sorta di conferma definitiva e ufficiale. Insomma, i due inquilini del GF Vip 2021 giocano felinamente a fare i micioni, il pubblico e i social sono frementi per avere finalmente materiale serio sul quale discutere, fuori dalla Casa una campana in particolare suona stonata.

La campana in questione è quella di Erjona Sulejmani, ex fidanzata del tronista, che vuole mettere in guardia Sophie da un uomo che lei definisce tronista dentro (Alessandro nasce mediaticamente come concorrente di “Uomini e Donne”), quindi uomo inaffidabile, illusorio nel suo essere bravissimo a vendersi: una dichiarazione molto forte che forse convincerà il conduttore a portare Erjona Sulejmani nella Casa per mettere a confronto l’ex coppia davanti al pubblico, che dovrà farsi un’idea precisa sulla situazione.

