Alessandro Basciano, morto il nonno: lutto al Gf Vip/ Annuncio della sorella a Natale

Lutto nella casa del Grande Fratello Vip: è morto il nonno di Alessandro Basciano. L’annuncio è stato dato a Natale su Instagram dalla sorella del concorrente, che ha pubblicato una fotografia dell’uomo ed il triste messaggio. “In questo giorno di festa te ne sei andato. Mi dispiace non essere stata lì. Nonnino ci mancherai tanto”, si legge. La storia è stata ricondivisa anche sull’account dell’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island, il quale però sembrerebbe esserne ancora all’oscuro.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio arrivati dai fans di Alessandro Basciano alla sorella, che non ha potuto fare a meno di ringraziare coloro che hanno voluto manifestarle il proprio affetto in questo momento di difficoltà. Adesso si attende che a scoprire la tragica notizia sia anche il concorrente del Grande Fratello Vip, che nelle scorse ore aveva ricevuto un video-messaggio di auguri dal figlio.

Alessandro Basciano, morto il nonno: lutto al Gf Vip. Come reagirà il concorrente?

In molti si stanno chiedendo adesso come reagirà Alessandro Basciano alla notizia che il nonno è morto. Il concorrente ha iniziato la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip da pochissimo e non si aspetta di essere messo fin da subito così a dura prova. Da capire dunque come si comporterà di fronte al lutto.

Nelle scorse edizioni è capitato che un concorrente, di fronte a un episodio di questo tipo, decidesse di uscire, mentre in altri casi, come quello di Dayane Mello un anno fa, ciò non è accaduto. Alessandro Basciano potrebbe anche chiedere alla produzione di abbandonare momentaneamente la casa per partecipare ai funerali del nonno, ma date le circostanze verrebbe costretto alla quarantena prima del rientro. Non è chiaro dunque cosa accadrà. Per il momento si attende che il giovane venga informato del brutto evento che ha colpito la sua famiglia in questi giorni di festa.

