Alessandro Basciano e Federica Calemme, scoppia il gossip/ In giro assieme ma…

Alessandro Basciano e Federica Calemme, due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, sono stati paparazzati assieme negli scorsi giorni. Una nuova coppia all’orizzonte, dopo che i due si sono rispettivamente fidanzati con Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi? Nient’affatto, i fan dei quattro piccioncini possono continuare a dormire sonni tranquilli. Ma che cosa ha immortalato quindi il settimanale di gossip Nuovo? Si domandano in molti. “Passeggiata romantica per la Calemme e Basciano che succede?”, commenta la rivista diretta da Riccardo Signoretti, mostrando due foto di Alessandro Basciano e Federica Calemme in compagnia e sorridenti.

Inoltre nell’articolo si legge: “La Casa del Grande Fratello Vip è un lontano ricordo per Alessandro Basciano, che però non riesce a staccarsi dai suoi coinquilini. In particolare, da Federica Calemme”. I due sono stati avvistati e fotografati mentre stavano passeggiando per le vie in centro a Roma, quindi si sono fermati in un bar per consumare qualcosa e prendersi un caffè.

ALESSANDRO BASCIANO E FEDERICA CALEMME PAPARAZZATI ASSIEME: VENZA FA CHIAREZZA

Nessun atteggiamento compromettente, anche perchè Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono felicemente innamorati, e l’amore va a gonfie vele anche per la bella Federica Calemme e il suo imprenditore campano Gianmaria Antinolfi. Amedeo Venza, uno dei più cari amici di Basciano, è tra l’altro intervento per fare chiarezza, smentendo sul nascere qualsiasi possibile pettegolezzo e scrivendo via social: “Foto di tre settimane fa… erano insieme per lavoro e non erano da soli!”.

I due ex amati vipponi si sono infatti ritrovati per una questione di sponsor, visto che sia l’ex tentatore quanto l’ex professoressa de L’Eredità, sono accomunati dal brand di abbigliamento Daje, un marchio che mostra un simbolo “simile” a quello della sportiva Nike, ma con appunto la scritta in romanesco che significa “Dai”, “Forza”. Entrambi hanno infatti le magliette proprio con la scritta nella paparazzata, e Venza ha aggiunto: “Mi sembra ridicolo anche mettere le prove”.

