Alessandro Basciano ha fatto dei ritocchi? Nel mirino del web dopo l’ospitata a Verissimo: “Sembra il Ken Umano. Irriconoscibile”

Sabato scorso Alessandro Basciano è stato ospite nel talk di Silvia Toffanin per tornare a parlare della fine della sua relazione con Sophie Codegoni dopo gli ultimi rumor su un presunto riavvicinamento tra i due. Tuttavia all’occhio attento dei telespettatori non è passato inosservato il suo aspetto, completamente diverso a quello che a cui aveva abituato. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è apparso eccessivamente gonfio e sembrava quasi ‘liftato’ tanto che in molti hanno ipotizzato che Alessandro Basciano ha fatto dei ritocchi estetici.

Subito dopo l’intervista, Alessandro Basciano è finito nel mirino del web al centro di commenti pesanti e cattivi sul suo aspetto fisico. Alcuni utenti dei social si sono limitati a fare della leggera ironia mentre altri ci sono andati giù pesanti arrivando ad attaccarlo pesantemente. Su Instagram, infatti, si legge: “Ma cosa si è fatto in faccia? Sembra una donna”, “Irriconoscibile, era così un bel ragazzo”, “Sembra ken umano”. E poi ancora: “Ma cosa gli è successo?” o “Non capisco se sia il trucco pesante o la chirurgia”. “Perché si è riempito così di botox? Era un bel ragazzo prima.” “Inguardabile”

Alessandro Basciano si è rifatto? La verità sui presunti ritocchi: “Operato al setto nasale”

Dopo l’ondata di attacchi e commenti negativi sui presunti ritocchi, Alessandro Basciano oggi torna a Verissimo per dichiarare la sua verità su ciò che gli è successo. Nel frattempo in sua difesa è intervenuto il suo amico ed esperto di gossip Amadeo Venza che con una IS ha chiarito: “Ragazzi, mi state inondando di messaggi… Non voglio fare l’avvocato di nessuno ma in questa intervista è stato truccato in quanto era reduce dall’intervento avuto al setto nasale perché aveva problemi di respirazione!” Oltre al trucco eccessivo e pesante per nascondere gli inestetismi post intervento, durante l’intervista Basciano si è confessato a cuore aperto parlando del suo rapporto con l’ex Sophie Codegoni, dell’amore sconfinato per la figlia Celine Blue e confessando di aver sofefrto di depressione e attacchi di panico.