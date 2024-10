Verissimo, Alessandro Basciano spiazza: “Ho sofferto di depressione, ansia e attacchi di panico”

La scorsa settimana a Verissimo è intervenuta Sophie Codegoni per parlare anche e soprattutto della fine della relazione con Alessandro Basciano. Oggi, invece, è stato l’ex volto di Uomini e Donne ha concedere una lunga intervista a Silvia Toffanin dove ha ammesso di aver attraversato un periodo brutto e difficile: “Ho portato avanti un po’ di problemi riguardo anche l’immagine che è andata un po’ a rovinarsi e ne ho risentito sia sul lavoro che a livello personale quindi ho avuto un periodo dove mi sono dovuto fare aiutare e non è stato semplice anche per l’impatto mediatico.”

E subito dopo Alessandro Basciano è andato contro Sophie Codegoni: “Io ho sempre cercato di difendermi e tutelare l’altra persona, lei invece per rabbia e per i vari dubbi è andata oltre. Ho sofferto di ansia e una forma di depressione e mi sto facendo aiutare. Attacchi di panico e attacchi d’ansia. Mi hanno aiutato anche i pochi amici veri che mi hanno aiutato ad uscirne fuori. Non è stato facile.”

Alessandro Basciano su Sophie Codegoni: “Come sono i rapporti oggi? Sicuramente c’è del bene”

È passato un anno dalla fine della relazione tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Come sono i rapporti oggi? Basciano a Verissimo ha spiegato: “Abbiamo trovato un equilibrio genitoriale, sicuramente si. Ci siamo fortificati molto in questo perché la nostra bimba è una gioia immensa, dal punto di vista della coppia dobbiamo maturare molto ad oggi non lo siamo. Il rapporto e il sentimento è cambiato.” A questo punto Silvia Toffanin lo ha incalzato: “Ma tu sei innamorato o no?” “Sarebbe ipocrita non dire che provo qualcosa perché è la madre di mia figlia, è importantissima ed ad oggi rimane scuramente il bene, in un certo senso un amore.”