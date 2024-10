Alessandro Basciano, c’è una nuova fidanzata nella sua vita dopo Sophie Codegoni?

Chi è la nuova fidanzata di Alessandro Basciano? È questa la domanda che corre sui social dopo l’intervista rilasciata dalla sua ex Sophie Codegoni a Verissimo poche settimane fa. Quest’ultima ha infatti ammesso di essere single e di non avere più alcun tipo di relazione sentimentale con Basciano che, a sua volta, sarebbe dunque libero. “Alessandro e io non siamo una coppia, ma due genitori che si vogliono bene, il nostro amore è Celine. Adesso io ho la mia strada e lui la sua ma saremo sempre uniti per la nostra piccola”, sono state le parole dell’influencer

C’è chi ha creduto che questo punto sia stato messo da Sophie a causa di un’altra donna, tanto che sul web non sono mancate segnalazioni. C’è chi, infatti, ha notato che Alessandro e Sophie non si seguono più sui social e che, addirittura, Alessandro avrebbe bloccato l’ex dopo queste sue dichiarazioni.

Alessandro Basciano è single? Gli indizi

Attenendoci però ai fatti, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni avrebbero smesso di seguirsi da tempo e non di certo per la presenza di un’altra donna nella vita del deejay. Al momento non c’è traccia di una nuova fidanzata nella vita di Alessandro Basciano, che sui social si mostra soltanto tra location da sogno o impegnato nelle sue serate da deejay ma rigorosamente da solo. L’ultima storia accertata è proprio quella con Sophie Codegoni, con la quale sembrava anzi in atto un ritorno di fiamma durante l’estate. Cosa, tuttavia, smentita da lei proprio durante l’intervista a Verissimo. Novità su questo fronte potrebbero arrivare solo dal diretto interessato, che sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo del 19 ottobre.