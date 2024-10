Alessandro Basciano è balzato alla grande popolarità televisiva grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip. Durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia ha conosciuto Sophie Codegoni e tra i due è scattata la magia. Un amore nato nella casa del GF, ma vissuto anche alla luce del sole, lontani dalle telecamere (se non quelle dei loro cellulari). Dalla loro unione è nata anche una figlia di nome Celine fortemente voluta dalla coppia, ma dopo l’arrivo della piccola la coppia è entrata in crisi. I motivi? Presunti tradimenti rivelati dalla ex tronista di Uomini e Donne, anche se Alessandro Basciano ha smentito di averla mai tradita. Possibile che sia solo una incomprensione tra loro?

In realtà, oltre al tradimento, Sophie Codegoni ha parlato anche di un schiaffo ricevuto dal compagno durante una serata a Mikonos. A smentirla è stato il diretto interessato che ha precisato di non aver mai alzato le mani contro la compagna e di essere da sempre contrario alla violenza. Nelle ultime ore, però, è spuntata una segnalazione di Deianira Marzano, secondo la quale potremmo vedere di nuovo la coppia insieme e affiatata come agli inizi. L’esperta di gossip ha raccontato che Alessandro Basciano e Sophie Codegoni stanno “procedendo con calma”, forse riavvicinandosi piano piano dato il passato turbolento.

Mentre Sophie Codegoni sta per raggiungere Milano sabato 5 ottobre 2024 per partecipare a Verissimo, Deianira Marzano ha voluto riportare nelle sue storie di Instagram un messaggio ricevuto da un suo seguace, il quale le chiede cosa si sa del loro rapporto e se l’ex tronista rivelerà qualcosa su Alessandro Basciano una volta arrivata nel salotto di Verissimo. L’esperta di gossip ha voluto rispondere molto sinceramente, spiegando di non sapere molto, ma di essere sicura che i due stanno procedendo con estrema calma. La Marzano si è poi augurata un ritorno di fiamma, sperando nell’unione della famiglia per il bene della bambina.

Per quanto riguarda Verissimo, Deianira ha segnalato che Sophie Codegoni non avrà paura a parlare di Alessandro Basciano e della figlia, dato che non ha mai nascosto a nessuno le tappe della loro storia d’amore. Le anticipazioni parlano infatti di un’intervista a cuore aperto da parte dell’influencer, che secondo i rumor emozionerà tasntissimo il pubblico con tante rivelazioni sul suo presunto flirt con Aaron Piper, celebre attore spagnolo conosciuto in tutto il mondo. La modella è oggi occupata a crescere la sua Celine Blue, la quale pochi giorni fa è stata molto male con la febbre alta: “Da un momento all’altro vivi un momento che non ti aspetti e devi affrontare, adesso sto scaricando un po’ perché non è stato facile“