Alessandro Basciano in crisi: dopo uscita Gianmaria vuole la psicologa/ “Era l’unico a tenermi calmo”

Nella puntata del Grande Fratello Vip 2021 andata in onda lo scorso lunedì Gianmaria Antinolfi ha comunicato ufficialmente di dover abbandonare la casa a causa di alcuni impegni lavorativi improrogabili. L’uscita di Gianmaria ha destabilizzato molto i concorrenti del reality, soprattutto di Alessandro Basciano che ha chiesto al Grande Fratello di poter parlare con la psicologa del reality.

“L’uscita di Gianmaria mi ha completamente destabilizzato, era l’unico a riuscire a tenermi calmo. Era un punto di riferimento, ora mi sento agitato” questa è stata la richiesta del fidanzato di Sophie Codegoni che nelle ultime settimane aveva stretto un rapporto di amicizia molto forte con Gianmaria Antinolfi.

Alessandro Basciano vuole parlare con la psicologa, Gianmaria Antinolfi risponde

La richiesta di Alessandro Basciano ha subito provocato una reazione in Gianmaria Antinolfi attraverso le sue storie di Instagram in cui ha voluto dedicare un messaggio al suo grande amico scrivendo: “Anche se non sono più dentro la casa continuo ad essere con te… non hai bisogno di me per andare avanti, tutto quello che ti serve è già dentro di te! Non mi far sentire più queste cose e vai avanti come un treno! A prestissimo amico mio”.

Le ultime ore per Alessandro Basciano non sono state semplici, il concorrente ha infatti perso tutte le staffe per via del comportamento di alcuni inquilini della casa che puntualmente vengono meno al turno delle pulizie all’interno della casa schierandosi in difesa di Manila Nazzaro che da sempre è a disposizione per mantenere l’ordine e la pulizia all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021.

Basciano ha chiesto di parlare con la psicologa. “L’uscita di Gianmaria mi ha completamente destabilizzato, era l’unico a riuscire a tenermi calmo. Era un punto di riferimento. Mi teneva calmo, ora mi sento agitato”#GFvip pic.twitter.com/Q4EDP41yqx — Paola. 💐 (@Iperborea_) February 1, 2022





