La famosa showgirl Elisabetta Gregoraci ha raccontato al settimanale Chi la sua verità sul presunto flirt tra lei e Alessandro Basciano, ex fidanzato di Sophie Codegoni. I due erano stati paparazzati in atteggiamenti piuttosto intimi mentre si trovavano in vavanza a Capri, il che ha fatto esplodere il gossip su una possibile frequentazione. Elisabetta Gregoraci ha però tenuto a precisare che tra lei e Basciano non c’è stato nulla, dato che nel suo cuore esiste solo Giulio Fratini, nuovo fidanzato dopo la storia finita con Briatore.

Era stato Diva e Donna a pubblicare gli scatti dei due in atteggiamenti complici, mentre si godevano una gita in barca quasi vicini ad un vero e proprio bacio. Al settimanale Chi, però, la showgirl non ha esitato a puntualizzare che si è trattato solo di un errore e che quegli scatti sono stati mal interpretati. Oltretutto ha sottolineato che la storia d’amore tra lei e il giovanissimo fidanzato Giulio Fratini sta proseguendo a gonfie vele e senza intoppi.

Elisabetta Gregoraci su Basciano: “Ma quale bacio, eravamo 25 in barca”

“Eravamo tante persone in barca”, spiega Elisabetta Gregoraci al magazine, dicendo di non essere mai stata sola con lui in mezzo al mare, come invece è stato riportato dopo gli scatti rubati a Capri. La conduttrice ha anche smentito sulla presunta uscita romantica, spiegando che si trattava di un semplicissimo pomeriggio passato tra amici, per la precisione 25 persone sulla barca. Tra loro i vip Antonella Fiordelisi, Pietro Tartaglione e la moglie Rosa Perrotta, entrambi ex coppia uscita da Uomini e Donne. Intanto, sull’isola di Capri continua la passione, dopo la paparazzata a Leonardo DiCaprio in yacht con Vittoria Ceretti, anche la bellissima Elisabetta Gregoraci insieme al suo nuovo amore Giulio Fratini, con il quale sembra più affiatata che mai.

La coppia si gode l’ultimo mese estivo nell’isola napoletana, tra baci, coccole e tanto amore. Dopo la fine della storia con Briatore da cui è nato anche Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che l’ex marito e imprenditore continua ad essere la sua famiglia, mentre Giulio Fratini rappresenta oggi l’amore più grande. Una storia di passione che sembra essere duratura, mantenendo un equilibrio familiare perfetto. Lei, infatti, vive con Nathan Falco a Monte Carlo vicinissima a Flavio Briatore, mentre Giulio Fratini la raggiunge appena può per trascorrere un po’ di tempo insieme.