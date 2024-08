Sophie Codegoni malattia, scatta l’allarme dei fan sui social

Le recenti notizie provenienti dal mondo del gossip riguardo Sophie Codegoni non hanno certo reso felici i fan della showgirl che dopo aver interrotto la nuova frequentazione con Alessandro Basciano si starebbe guardando intorno, provando a chiudere con il passato. Ma i sostenitori dell’ex concorrente del Grande Fratello sono piuttosto preoccupati e l’allarme è scattato dopo che negli ultimi giorni hanno visto la ragazza visibilmente dimagrita sui social, mentre in un video sponsorizzava delle creme, alcuni associano l’eccessivo dimagrimento al periodo poco felice sul piano sentimentale, altri temono che possa esserci qualcosa di più grave sotto, come ad esempio una malattia.

E così il filmato in cui Sophie Codegoni sponsorizzava delle creme per snellire le cosce ha assunto un significato nettamente diverso quando i follower si sono imbattuti sulle gambe dell’ex gieffina, che probabilmente non necessitano di tali trattamenti: “Cosce senza un centimetro di grasso in eccesso, non capisco a cosa possano servire quelle creme” si chiedono in molti sui social. Per il momento l’ex fidanzata di Alessandro Basciano ha preferito non rispondere alle chiacchiere alimentate sui social network.

Sophie Codegoni, è finita con l’ex fidanzato Alessandro Basciano?

E’ molto complicato capire quale sia il vero rapporto tra la modella e Alessandro Basciano, che negli ultimi giorni è stato avvistato in compagnia di Elisabetta Gregoraci, anche se l’ex moglie di Flavio Briatore ha puntato il dito contro i giornali che hanno parlato di un possibile flirt. Situazione contorta, dopo che di recente si era vociferato di un possibile ritorno di fiamma tra Sophie Codegoni, come svelato da Alessandro Rosica.

L’esperto di gossip pochi giorni fa aveva rilanciato l’indiscrezione sui Basciagoni: “Ha dell’incredibile tutto ciò, Sophie e Basciano si stanno rivedendo, lultima volta era finita soprattutto per la la liaison di lei con Aron, finita dopo qualche notte di passione, Alessandro sa tutto precisamente come me, questa volta però i due ci stanno andando veramente con i piedi di piombo” le parole sul possibile nuovo tentativo sentimentale di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

