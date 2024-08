Sophie Codegoni e l’influencer Francesca Brambilla sono da poco state insieme in vacanza. Proprio oggi, la Brambilla ha postato una storia e i fan hanno subito dubitato che si riferisse ad Alessandro Basciano. Nella storia su Instagram c’è stato un vero e proprio attacco che sembrava una chiara frecciata all’ex della tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, con la quale ha avuto un figlio.

Sui social, Francesca Brambilla ha scritto: “Ma volete mettere con il fare i figli con il/la partner sbagliata/o?” dice riferendosi a ignoti: “È una condanna, è peggio di una richiesta di mantenimento di milioni (Per fortuna non sto parlando di me).”. Uno sfogo che dà l’idea di qualcosa di “storto” visto dall’influencer in vacanza con l’amica Sophie che ha una figlia avuta con Alessandro Basciano, di nome Céline Blue. Francesca Brambilla continua scrivendo che fare un figlio con la persona sbagliata potrebbe compromettere per sempre la propria vita, soprattutto per un futuro secondo figlio.

Francesca Brambilla costretta a spiegare: “Ecco a chi era riferito il mio messaggio”

Le parole di Francesca hanno fatto subito il giro del web, soprattutto dopo che ha scritto che i bambini non sono dei bancomat, e tantomeno dei pacchi postali da spostare come e quando si vuole. Anche lei, ex Bona Sorte del programma Avanti un Altro ha una splendida figlia di nome Amaya Luce, cosa che la spinge probabilmente ad essere protettiva nei confronti dei bimbi dei vip. I fan, però si sono immediatamente allarmati, perché hanno pensato che ci siano grossi problemi con la figlia di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Francesca Brambilla ha però calmato i rumor, spiegando che il messaggio non era riferito all’amica: “Tranquille che io e Sophie ci vediamo anche tra poco. Non è assolutamente riferito a lei. Anzi, vi dirò di più, lei sa sicuramente a chi è riferito il mio pensiero.” I fan però non si sono accontentati di questa risposta evasiva e hanno chiesto alla modella di chi parlasse se non di Sophie, così è stata costretta a spiegare tutto. Nella storia si riferiva a persone intorno alla vita del compagno, non di lui direttamente ma di gente che gravita intorno a lui.