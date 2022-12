Alessandro Basciano in ospedale, come sta?/ “È andata”, fan preoccupati: ecco cos’è accaduto

Alessandro Basciano in un letto d’ospedale: cos’è accaduto?

Cos’è accaduto ad Alessandro Basciano? Nelle ultime ore l’ex gieffino ha allarmato i suoi fan pubblicando su Instagram uno scatto in bianco e nero che lo vede provato in un letto d’ospedale. Alessandro guarda l’obiettivo, con una flebo e le uniche parole che accompagnano la foto sono “È andata”. Il fidanzato di Sophie Codegoni non svela cosa gli è accaduto, né le motivazioni che lo hanno costretto ad un intervento, cosa che si comprende proprio dalle sue poche parole.

Un indizio però arriva dal tag che Alessandro Basciano ha lasciato nello scatto postato su Instagram. L’ex gieffino ha infatti menzionato il chirurgo che ha effettuato il suo intervento, Claudio Maestrini che, come fa sapere Leggo, è un medico specializzato in chirurgia estetica e ricostruttiva che opera sia a Milano che a Roma. È dunque molto probabile che l’intervento a cui si è sottoposto Alessandro è di carattere estetico e non legato a problemi di salute, il che servirebbe a placare la preoccupazione di molti dei suoi follower.

Alessandro Basciano presto papà per la seconda volta

Alessandro Basciano sta comunque vivendo un momento molto felice della sua vita. Solo poche settimane fa ha annunciato insieme alla fidanzata Sophie che a breve diventerà papà. Si tratta per lui della seconda volta visto che Alessandro ha già avuto un figlio, Niccolò, dalla sua precedente compagna Clementina Dariu che, stando alle dichiarazioni fatte da Basciano a CHI, ha reagito bene alla notizia: “Pensavo, come dire, peggio, lei mi ribadisce sempre di essere presente con nostro figlio, poi ognuno di noi ha la sua vita, io la mia, lei la sua… Sicuramente è un po’ macchinosa l’organizzazione, ma ce la facciamo. Per fortuna lei stravede per Sophie, ma del resto come fai a non volere bene a Sophie?” ha spiegato.

