Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sposano?/ Lui le ha fatto la proposta ma lei…

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano tornano insieme

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano avevano annunciato la loro rottura alcuni mesi fa. I due si sono rivolti accuse reciproche molto pesanti, esposte al salotto di Verissimo. Proprio ai microfoni di Silvia Toffanin, la modella ha confessato di essere stata tradita dal suo compagno e padre della piccola Celine. Addirittura il modello ha messo di mezzo l’avvocato per la custodia della figlia.

Dopo un periodo di distacco, sembra che la coppia sia tornata insieme mettendo da parte il passato. Non c’è stata la conferma dei diretti interessati, ma i paparazzi hanno pizzicato Sophie e Alessandro tra coccole e baci al concerto di Mr. Rain. Insomma, ormai è un dato di fatto ci sia stato un ritorno di fiamma a tutti gli effetti e sembra esserci anche molto di più.

Alessandro Basciano, proposta di nozze a Sophie Codegoni? Cosa è successo

Secondo le ultime indiscrezione di Deianira Marzano, Alessandro Basciano avrebbe rifatto una proposta di matrimonio a Sophie Codegoni. Il modello aveva già chiesto alla sua dolce metà di sposarlo, a sorpresa sul red carpet alla Mostra di Venezia.

Questa volta la proposta sarebbe avvenuta in forma più privata e intima, esattamente con Sophie Codegoni aveva dichiarato di volere a Verissimo. Sembra, però, ci sia un problema legato alla risposta della conduttrice di Casa Chi che avrebbe ancora molti dubbi. L’ex gieffina non avrebbe ancora accettato perchè piena di perplessità dopo la recente crisi di coppia. Riuscirà Sophie a lasciarsi il passato alle spalle? I due fidanzati potrebbero presto convolare a nozze, per la gioia della loro bambina e dei fan che li hanno sempre sostenuti.

