Alessandro Basciano: le corna sono il motivo della rottura con Sophie Codegoni?/ Lei conferma il sospetto web

Grande fratello vip 6, Sophie Codegoni rompe il silenzio social sulla crisi d’amore con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni sarebbe certa di aver subito un danno inestimabile – come un tradimento in amore, per il web- da Alessandro Basciano, o almeno questo lascerebbe intendere lei a margine della rottura dell’ex coppia di concorrenti al Grande fratello vip 6. L’idillio d’amore tra gli ex gieffini nasceva proprio tra le mura della Casa del Grande Fratello vip 6, reality show sulle reti Mediaset dove esplodeva la popolarità di quella che di lì a poco sarebbe diventata la coppia più chiacchierata nel gossip made in Italy. Il successo della coppia lievitava sempre di più, complice poi la romantica apparizione a due sul Red carpet del Festival del cinema di Venezia 79. Occasione in cui con un anello che il dj porgeva all’amata e la gioia nel volto dell’ ex tronista di Uomini e donne, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni registravano quella che é passato come il momento di una proposta di matrimonio in forma pubblica diventata virale nel web, poi rivelatosi l’ufficializzazione del fidanzamento tra gli ex Grande Fratello vip 6.

Il matrimonio tanto atteso dai fan della coppia di ex Grande Fratello vip 7 non si é mai celebrato e lo scorso maggio i due vipponi davano alla luce la neonata primogenita Céline Blue. Un traguardo raggiunto dai due vip oltre il peso dei detrattori che da sempre ritengono la loro lovestory il frutto di una passione fugace consumata sotto i riflettori della TV e lo starsystem, in primis per visibilità, consenso pubblico e un tornaconto economico, a discapito dell’amore.

Ma, intanto, in un intervento social Sophie Codegoni attribuirebbe ad Alessandro Basciano la causa della loro rottura post-Grande fratello vip, dando vita al sospetto generale dell’occhio pubblico nel web che lei voglia dirsi vittima di un tradimento dell’amato dj: “Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione -é la testimonianza online della separazione da parte della giovane-.Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto. Non è una scelta presa a cuor leggero, ma a seguito di vicissitudini che mi hanno fatto davvero male e a cui non posso passare sopra per rispetto di me stessa e della nostra bambina.

Continuerò a lavorare attraverso i social cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto che sia. Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto -un messaggio che poi si conclude, intriso di amarezza-. Non vi nego che davvero sono a pezzi Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po’ di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo”.

La sconfessione e la conferma sul presunto tradimento

Di tutta risposta, dal letto di un ospedale Alessandro Basciano smentisce l’accusa generale del presunto tradimento ai danni di Sophie Codegoni, riattivatosi via social. Questo, lasciando intendere che non vi siano le “corna” alla base della separazione, ma una serie di motivi che avrebbero portato al fallimento d’amore. E mentre la verità legata alla rottura si direbbe ancora lontana, Sophie Codegoni sembra invece confermare la tesi malevola del web sul tradimento, con un gesto clamoroso. Ossia, pigiando like ad alcuni commenti degli utenti più maliziosi sul caso mediatico degli ex Grande Fratello vip 6:

“Strano dopo che Sofy ha fatto il comunicato lui e in ospedale ieri era in viaggio a Roma sabato era a cena con I’amico fatta serata …carico benissimo…oggi ospedale… curati ma non fare un dramma perché Sofy non mente ok…potevi fare I’adulto almeno oggi”, si legge tra le righe dei commenti più critici nel web a cui Sophie Codegoni dà approvazione con un like, avvalorandoli in termini di veridicità-. Poi si legge ancora tra gli altri post su X: “certo ma secondo voi Basciano avrebbe mai ammesso di aver tradito? Le parole di Sophie non lasciano dubbi”.











